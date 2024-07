(Alliance News) - Sicily by Car Spa a annoncé mardi avoir finalisé un contrat de financement à moyen et long terme pour un montant maximum de 50 millions d'euros avec Intesa Sanpaolo Spa et Cassa Depositi e Prestiti à participation égale avec la garantie SACE pour l'internationalisation.

"Grâce aux ressources octroyées par les deux institutions financières et la SACE, Sicily by Car pourra développer ses activités de production et augmenter les investissements visant à acquérir des participations de contrôle dans des entreprises dans toute l'Europe, en particulier dans la péninsule ibérique et les Balkans", peut-on lire dans le communiqué.

Le prêt est divisé en deux lignes de crédit différentes : une première ligne de 10 millions d'EUR, accordée aujourd'hui, d'une durée de 36 mois et remboursable en six versements semestriels à terme échu, et une seconde ligne de 40 millions d'EUR d'une durée de 66 mois et remboursable en neuf versements semestriels à partir de janvier 2026, les décaissements devant répondre à certaines conditions.

Sicily by Car a clôturé mardi dans le rouge, avec une baisse de 0,2 %, à 4,67 EUR par action.

