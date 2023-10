(Alliance News) - Sicily by Car Spa a annoncé mardi le lancement de "SBCplus Plurimetre 6-12 mois", le nouveau service dédié à tous les clients - particuliers et entreprises - et actif à partir d'aujourd'hui dans tout le pays.

SBCplus, précise la société dans une note, est un service de location à un tarif mensuel, avec une redevance fixe facturée chaque mois en fonction de l'option tarifaire choisie, de la catégorie de véhicule choisie, des éventuels extras ajoutés et de la durée du contrat. L'offre économique comprend deux tarifs différents, calculés sur une base de 30 jours et leurs multiples, en fonction de la période choisie : 6 à 9 mois ou 10 à 12 mois.

Tommaso Dragotto - fondateur, président et directeur général de Sicily by Car - a déclaré : "Le lancement de SBCplus fait partie de la stratégie de désaisonnalisation de l'entreprise, car il n'est pas lié aux locations de loisirs. Le service répond aux nouvelles tendances du marché pour satisfaire une demande qui n'est pas liée au concept de propriété d'une voiture et permettra au groupe, conformément à la stratégie de croissance annoncée au moment de l'introduction en bourse, d'augmenter l'utilisation de la flotte pendant la basse saison et de l'améliorer pendant le reste de l'année".

Sicily by Car a clôturé la séance de mardi dans le rouge, à 6,64 euros par action, soit une baisse de 0,6 %.

