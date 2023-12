SideChannel Inc. est un fournisseur de services et de technologies de cybersécurité pour les entreprises du marché intermédiaire. La société propose des plans de cybersécurité complets par le biais d'une série d'actions appelées SideChannel Complete. SideChannel Complete est une suite personnalisée de services de cybersécurité conçus pour répondre aux besoins des entreprises et aux exigences de conformité. Les produits de la société comprennent Enclave et RealCISO. Enclave est une plateforme de gestion de l'infrastructure réseau conçue pour faciliter la gestion de l'infrastructure réseau sur site et hybride. RealCISO est une plateforme logicielle intuitive qui aide les organisations à comprendre et à gérer facilement les cyberrisques. Ses services comprennent le Virtual Chief Information Security Officer (vCISO), l'évaluation des risques, la conformité en matière de cybersécurité, la gestion des risques, la formation et la sensibilisation, ainsi que la constitution d'équipes et la dotation en personnel. La société dessert divers secteurs, tels que la santé, les startups, la technologie, la finance, la cryptographie, les infrastructures, les instituts de recherche et autres.

Secteur Services et conseils en informatique