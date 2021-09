Crise du Covid-19 : Les retards de paiements mieux maitrisés aux Etats-Unis qu'en Europe

Le tracker Sidetrade restitue, semaine après semaine, l'évolution des comportements de paiement de plus de 8,6 millions d'entreprises au sein de sept pays (France, Royaume-Uni,Etats-Unis, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas). Sidetrade a analysé, depuis le 1er janvier 2020, plus de 162 millions de factures totalisant 300 milliards d'euros de transactions inter-entreprises.

Il faut ainsi attendre le 31 juillet 2021 pour voir le niveau des impayés remonter franchement aux Etats-Unis, pour atteindre, le 4 septembre 2021, un nouveau pic à 22%. Cette relative stabilité peut évidemment s'expliquer par le recours tardif et très modéré aux confinements. Il faut en effet attendre le mois de novembre 2020 et les fêtes de fin d'année pour voir une minorité d'Etats prendre des mesures de portées contrastées, généralement sans impact massif sur la vie des entreprises.

