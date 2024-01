Sidetrade S.A accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence Artificielle, sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers majeurs du parcours client : le développement commercial, la fidélisation et la vitesse d'encaissement. Le groupe rayonne mondialement grâce au talent de près de 300 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary. Utilisée dans plus de 85 pays, la technologie de Sidetrade S.A permet à plus de 21 millions d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'être plus compétitives.

Secteur Logiciels