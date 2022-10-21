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    ALBFR   FR0010202606

SIDETRADE S.A

(ALBFR)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 21/10/2022
134.50 EUR   -0.37%
18:10Sidetrade S A : Document AMF CP. 2022DD867715
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Sidetrade S A : Document AMF CP. 2022DD867715

21/10/2022 | 18:10
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2022DD867715

21 octobre 2022

FR0010202606 - DD153820

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

olivier novasque, PRESIDENT

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SIDETRADE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 136.5417 Euro

VOLUME : 12.0000

PRIX UNITAIRE : 137.0000 Euro

VOLUME : 2.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 136.6072 Euro

VOLUME : 14.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SideTrade SA published this content on 21 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 October 2022 16:09:09 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 36,9 M 36,2 M -
Résultat net 2022 2,70 M 2,65 M -
Tréso. nette 2022 6,66 M 6,55 M -
PER 2022 71,7x
Rendement 2022 -
Capitalisation 182 M 179 M -
VE / CA 2022 4,77x
VE / CA 2023 3,89x
Nbr Employés 255
Flottant 94,0%
Graphique SIDETRADE S.A
Durée : Période :
Sidetrade S.A : Graphique analyse technique Sidetrade S.A | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SIDETRADE S.A
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 135,00 €
Objectif de cours Moyen 193,85 €
Ecart / Objectif Moyen 43,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Claude Novasque Chairman & Chief Executive Officer
Philippe Gangneux Chief Financial Officer
Mark Sheldon Chief Technology Officer
Christelle Dhrif Director & Chief Communications Officer
Pierre-Yves Dargaud Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SIDETRADE S.A-21.28%179
ORACLE CORPORATION-20.59%186 710
SAP SE-28.08%102 866
SERVICENOW INC.-45.12%71 827
CONSTELLATION SOFTWARE INC.-20.89%28 701
PAYCOM SOFTWARE, INC.-23.33%18 419