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    ALBFR   FR0010202606

SIDETRADE S.A

(ALBFR)
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Sidetrade S A : Document AMF CP. 2022DD871798

15/11/2022 | 18:23
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2022DD871798

14 novembre 2022

FR0010202606 - DD154130

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

olivier novasque, PRESIDENT

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SIDETRADE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 136.8000 Euro

VOLUME : 20.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 136.8000 Euro

VOLUME : 20.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SideTrade SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 17:21:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 2,70 M 2,79 M -
Tréso. nette 2022 6,66 M 6,88 M -
PER 2022 70,6x
Rendement 2022 -
Capitalisation 180 M 186 M -
VE / CA 2022 4,69x
VE / CA 2023 3,83x
Nbr Employés 255
Flottant 93,0%
Graphique SIDETRADE S.A
Durée : Période :
Sidetrade S.A : Graphique analyse technique Sidetrade S.A | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SIDETRADE S.A
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 133,00 €
Objectif de cours Moyen 187,55 €
Ecart / Objectif Moyen 41,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Claude Novasque Chairman & Chief Executive Officer
Philippe Gangneux Chief Financial Officer
Mark Sheldon Chief Technology Officer
Christelle Dhrif Director & Chief Communications Officer
Pierre-Yves Dargaud Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SIDETRADE S.A-22.45%186
ORACLE CORPORATION-9.95%211 730
SAP SE-15.36%121 937
SERVICENOW INC.-38.32%80 726
CONSTELLATION SOFTWARE INC.-15.64%31 594
PAYCOM SOFTWARE, INC.-20.56%19 086