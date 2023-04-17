Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Sidetrade S.A
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALBFR   FR0010202606

SIDETRADE S.A

(ALBFR)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:27 17/04/2023
138.00 EUR   -3.50%
06/04Sidetrade S A : Document AMF CP. 2023DD893334
PU
05/04OK pour un coup de frein, mais pas trop fort
ZB
05/04Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 5 avril 2023
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Sidetrade S A : Document AMF CP. 2023DD894631

17/04/2023 | 18:08
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD894631

14 avril 2023

FR0010202606 - DD156146

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

olivier novasque, PRESIDENT

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SIDETRADE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 134.5250 Euro

VOLUME : 20.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 134.5250 Euro

VOLUME : 20.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SideTrade SA published this content on 17 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 April 2023 16:07:02 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur SIDETRADE S.A
06/04Sidetrade S A : Document AMF CP. 2023DD893334
PU
05/04OK pour un coup de frein, mais pas trop fort
ZB
05/04Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 5 avril 2023
AO
05/04En Direct des Marchés : Sodexo, Stellantis, TotalEnergies, Barry C..
ZB
05/04Sidetrade S A : A suivre aujourd'hui
AO
04/04Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 5 avril 2023
AO
04/04Sidetrade : une croissance record de ses prises de commandes en 2022
AO
04/04Sidetrade S A : Résultats annuels 2022
PU
04/04Sidetrade : croissance et rentabilité dans un contexte d'investissements aux Etats-Unis
GL
04/04Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 4 avril 2023
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SIDETRADE S.A
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 36,9 M 40,5 M -
Résultat net 2022 2,95 M 3,24 M -
Tréso. nette 2022 7,40 M 8,14 M -
PER 2022 69,5x
Rendement 2022 -
Capitalisation 195 M 215 M -
VE / CA 2022 5,10x
VE / CA 2023 4,28x
Nbr Employés 273
Flottant 93,0%
Graphique SIDETRADE S.A
Durée : Période :
Sidetrade S.A : Graphique analyse technique Sidetrade S.A | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SIDETRADE S.A
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 143,00 €
Objectif de cours Moyen 187,50 €
Ecart / Objectif Moyen 31,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Claude Novasque Chairman & Chief Executive Officer
Philippe Gangneux Chief Financial Officer
Mark Sheldon Chief Technology Officer
Christelle Dhrif Director & Chief Communications Officer
Pierre-Yves Dargaud Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SIDETRADE S.A-4.67%215
ORACLE CORPORATION17.09%258 398
SAP SE20.30%148 757
SERVICENOW, INC.19.25%94 338
CONSTELLATION SOFTWARE INC.25.56%42 058
HUBSPOT, INC.43.95%20 557
Zonebourse : Créé par des Investisseurs pour des Investisseurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer