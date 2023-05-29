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    ALBFR   FR0010202606

SIDETRADE S.A

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Sidetrade S A : Document AMF CP. 2023DD912207

29/05/2023 | 18:17
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2023DD912207

26 mai 2023

FR0010202606 - DD166853

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

olivier novasque, PRESIDENT

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SIDETRADE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 131.0715 Euro

VOLUME : 7.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 131.0715 Euro

VOLUME : 7.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SideTrade SA published this content on 29 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2023 16:16:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 42,8 M 45,8 M -
Résultat net 2023 3,95 M 4,23 M -
Tréso. nette 2023 13,4 M 14,4 M -
PER 2023 47,4x
Rendement 2023 -
Capitalisation 180 M 193 M -
VE / CA 2023 3,90x
VE / CA 2024 3,21x
Nbr Employés 290
Flottant 93,0%
Graphique SIDETRADE S.A
Durée : Période :
Sidetrade S.A : Graphique analyse technique Sidetrade S.A | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SIDETRADE S.A
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 132,00 €
Objectif de cours Moyen 189,33 €
Ecart / Objectif Moyen 43,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Claude Novasque Chairman & Chief Executive Officer
Philippe Gangneux Chief Financial Officer
Mark Sheldon Chief Technology Officer
Christelle Dhrif Director & Chief Communications Officer
Pierre-Yves Dargaud Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SIDETRADE S.A-12.00%193
ORACLE CORPORATION27.33%280 995
SAP SE27.23%153 201
SERVICENOW, INC.38.42%109 502
CONSTELLATION SOFTWARE INC.27.20%41 784
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