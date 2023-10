« Si vous ne rêviez pas de travailler chez un leader de la tech, chez Sidetrade, vous découvrirez un monde en soi, ouvert à tous, passionnant et regorgeant d'opportunités.»

Bonjour Jennifer, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton rôle chez Sidetrade ?

Bonjour Skeelz ! Je suis Jennifer Bos, Chief People Officer chez Sidetrade depuis un an. Mon rôle consiste à gérer la fonction RH du groupe avec pour objectif d'accompagner nos collaborateurs dans leur développement, épanouissement et engagement. Sidetrade est un éditeur de logiciels en forte croissance avec plus de vingt ans d'expérience, qui est reconnu mondialement au rang des leaders de l'Order-to-Cash par Gartner, le prestigieux analyste américain. Aujourd'hui, nous comptons 300 Sidetraders répartis entre le siège social à Boulogne-Billancourt, en France et des bureaux en Irlande, en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Cette diversité géographique crée un environnement multiculturel dynamique et innovant.

Si tu devais résumer votre culture d'entreprise en trois mots ?

En seulement trois mots? Hum, eh bien je dirais : innovation, diversité et culture du client.

L'innovation qui fait partie de notre ADN, de notre histoire et de notre vision. Pionnière sur son marché, Sidetrade a été la première de son marché à être dans le Cloud, à proposer une automatisation des processus, à créer une IA, à utiliser le big data pour construire un Data Lake. Au quotidien, nous favorisons un environnement de travail stimulant la créativité. Citons par exemple notre dernier hackathon à Faro, au Portugal, où durant trois jours, 84 collaborateurs des équipes Produit et R&D ont collaboré sur 12 projets novateurs, parmi lesquels six ont été sélectionnés pour être financés par l'entreprise.

Diversité - Avec des bureaux en Europe et en Amérique du Nord, l'anglais est notre langue de travail et nous sommes fiers de la diversité culturelle qu'offrent les 22 nationalités de nos collaborateurs. Nous favorisons l'intégration des femmes, ce qui se traduit par une représentation de 33 % de femmes, un ratio supérieur à la moyenne de la Tech et sur laquelle nous continuons de progresser. Fait notable, nos femmes sont globalement mieux rémunérées que les hommes, et ce de 1%. En outre, nous venons de mettre en place un partenariat avec l'école d'ingénieurs Epitech visant à renforcer la féminisation dans le milieu de la tech. Nous sommes fiers d'avoir forgé notre culture d'entreprise sur l'excellence, l'écoute mutuelle etl'esprit d'équipe. Les nombreux événements d'information et de cohésion que nous organisons nous permettent de valoriser nos équipes et leurs activités.

Customer first - Nos clients sont une priorité et nous consacrons une équipe dédiée pour évaluer avec eux leur usage et considérer leurs feedbacks. Nous y mettons un point d'honneur, car pour nous, simplifier leur quotidien et les rendre plus heureux est la meilleure façon de bâtir une entreprise solide et durable.

Comment attirez-vous vos candidats ?

En faisant rayonner notre environnement et notre culture d'entreprise, moderne et inspirante ! En matière de recrutement, les faits et les personnes parlent mieux que des mots. Notre équipe est donc notre arme secrète... Vous pouvez d'ailleurs retrouver leurs citations sur le compte LinkedIn de Sidetrade ou bien les voir en vidéo sur la page Career de sidetrade.com. Récemment, nous avons lancé une série d'interviews que vous retrouvez sur votre plateforme de podcast préféré en cherchant : « Sidetrade Inside Out ».

Un bon moyen de répondre à votre question sur l'attraction des candidats est d'utiliser les 3P que sont nos forces :

Produit : Non seulement notre plateforme d'intelligence artificielle offre une réelle valeur ajoutée à nos clients, mais elle constitue aussi une source de R&D, d'apprentissage et d'innovation très enrichissante et stimulante pour tous. People : Nous valorisons nos Sidetraders, qui sont à la base de notre réussite.

Prendre soin d'eux et leur donner les meilleures possibilités d'évolution de carrière est clé, car nous sommes convaincus que nous pouvons faire progresser les pratiques RH avec et pour eux.

Priorités : Nous communiquons clairement notre vision, nos priorités et nos valeurs en interne quotidiennement, de manière à ce que nous formions une équipe soudée. C'est ainsi que nous développons le leadership et l'esprit entrepreneurial au sein de notre équipe.

Nous pourrions aussi ajouter un A, pour Apprentissage continu et Atypiques. Ici, ce n'est pas le diplôme qui compte, mais votre personnalité, votre motivation et votre appétence pour le numérique. Si vous êtes motivé, vous avez votre place chez Sidetrade. La Sidetrade Code Academy offre une formation gratuite de 6 semainesencadrée par nos ingénieurs et data scientists et est ouverte à tous les talents. La prochaine s'ouvre mi novembre ! Il s'agit d'un véritable tremplin pour tous les profils intéressés par la Tech, qu'ils soient initialement "atypiques" et formés ou non dans la tech.

« Ici, ce n'est pas le diplôme qui compte, mais votre personnalité, votre motivation et votre appétence pour le numérique. Si vous êtes motivé, vous avez votre place chez Sidetrade.»

En 1 minute, que diriez-vous à un talent qui hésite à postuler chez vous ?

Je dirais que si vous ne rêviez pas de travailler chez un leader de la tech, chez Sidetrade, vous découvrirez un monde en soi, ouvert à tous, passionnant et regorgeant d'opportunités. Voici 5 bonnes raisons pour postuler chez nous :

Une équipe riche, composée d'une grande diversité

Un suivi individualisé

Un apprentissage continu

Des possibilités d'évolution

Un vrai travail d'équipe

Peu importe votre profil, nous mettons en place les conditions favorables à votre épanouissement et nous nous engageons à vous donner des opportunités et à vous permettre de faire des rencontres hyper enrichissantes, qui boostent votre carrière. De plus, pour booster la réussite de nos collaborateurs, nous leur offrons un environnement de travail où il n'y a plus de silos et où règne la collaboration entre les départements.

N'hésitez pas à postuler, rejoignez-nous et écrivons ensemble la prochaine page de notre réussite ! Vous intégrez un leader de son industrie, ancré dans des valeurs et une culture d'entreprise fortes et stimulantes : ni l'ennui, ni la stagnation ne sont à craindre.

« Pour booster la réussite de nos collaborateurs [...], nous leur offrons un environnement de travail dans lequel il n'y a plus de silos et où règne la collaboration entre les départements.»

Quel est votre processus d'onboarding ?

A votre arrivée, vous n'êtes ni lâché, ni traité comme un numéro. Loin des clichés de l'industrie de la tech, ici, vous êtes accompagné, guidé, formé par votre manager, l'équipe RH ainsi que votre mentor, tout au long de votre intégration et de votre évolution de carrière. Votre intégration est suivie de très près aux 30, 60 et 90 jours par votre manager et votre Manager RH.

Concrètement, voici comment se déroule le processus d'onboarding :

Avant même votre arrivée, notre service des ressources humaines vous envoie un kit d'intégration et votre futur manager se coordonne avec vous , pour préparer au mieux votre première journée.

et , pour préparer au mieux votre première journée. Dès votre arrivée, notre équipe RH vous accueille chaleureusement et votre manager vous présente votre nouvel environnement de travail ainsi que vos nouveaux collègues, incluant un mot de bienvenue via sur notre réseau social interne, B-Side.

votre manager vous présente votre nouvel environnement de travail ainsi que vos nouveaux collègues, incluant un mot de bienvenue via Puis, vous participez au "Onboarding Bootcamp" en compagnie de nouveaux autres collaborateurs, souvent provenant de différents pays. Cela permet de vous familiariser avec l'organisation de Sidetrade, ses outils et ses processus RH.

Nous nous engageons à rendre votre intégration fluide, enrichissante et réussie dès le premier jour !

«Loin des grands clichés de l'industrie, ici, vous êtes accompagné, guidé, formé et en contact avec votre manager et le reste de l'équipe tout au long de votre intégration et de votre évolution de carrière. »

Les métiers pour lesquels vous recrutez ?

Avec un chiffre d'affaires en forte croissance, une expansion en Europe et aux États-Unis et une nouvelle acquisition américaine, nous accélérons notre recrutement sur tous nos métiers et dans toutes nos géographies !

Pour relever ces nouveaux challenges, nous avons besoin de plusieurs profils talentueux, pour occuper des postes aux intitulés souvent anglais, en raison de notre présence à l'international. Ces opportunités s'ouvrent en France, en Angleterre et aux Etats-Unis.

Côté IT, nous cherchons des DevOps Engineer, IT/System Administrator, QA Automation Engineer, Senior Software Engineer et Systems Engineer.DevOps Engineer.

Côté business, nous avons besoin de Regional Sales Manager, Project Manager, ou Customer Success Manager.

« Notre expansion rapide nous permet d'accélérer le recrutement de talents motivés pour rejoindre notre équipe en

plein essor.»

Un rituel à partager pour développer l'engagement des équipes ?

Nous avons mis en place plusieurs initiatives et activités récurrentes pour favoriser le bien-être de nos collaborateurs et créer une ambiance conviviale.

Les "Fireside Chat" et le "Sidetrade Got Talent "sont des conférences internes, qui mettent en valeur nos talents et nos projets.

Les séances de sport, avec le fameux défi de la planche lancé par les commerciaux à Boulogne-Billancourt. Il faut imaginer une quinzaine de Sidetraders se retrouvant les coudes au sol !

avec le fameux défi de la planche lancé par les commerciaux à Boulogne-Billancourt. Il faut imaginer une quinzaine de Sidetraders se retrouvant les coudes au sol ! Les jeux de société ou de gaming avec pizzas au menu …

A ces moments conviviaux s'ajoutent nos événements annuels :

Des journées sportives et bien-être accessibles à tous , organisées par la Sidetrade Sport Organisation (mon moment préféré est la journée Bien-être où l'on peut profiter de massages, de séances de yoga et même déguster des cocktails incroyables, sans alcool, bien sûr !).

, organisées par la (mon moment préféré est la où l'on peut profiter de massages, de séances de yoga et même déguster des cocktails incroyables, sans alcool, bien sûr !). En plus du SideHackau Portugal, cette année, nous avons organisé notre Sales Kick Off annuel à Punta Cana, en République dominicaine.

Toutes ces initiatives contribuent à créer une ambiance dynamique, chaleureuse et stimulante où nos équipes peuvent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes.

Pourquoi ne faut-il PAS venir chez nous ?

Si vous êtes :

allergique à l'idée de vous entourer de collègues dynamiques et passionnés ;

; si l'idée de travailler dans un environnement technologique en constante évolution vous glace le sang ;

vous glace le sang ; et si vous trouvez que le mélange d'une culture d'entreprise mondiale et d'une ambiance multiculturelle est aussi attrayant qu'une chaise inconfortable.

Alors peut-être que Sidetrade n'est pas exactement votre terrain de jeu idéal.

Si les défis stimulants et l'innovation constante ne sont pas vraiment votre tasse de thé

ne sont pas vraiment votre tasse de thé et si vous préférez la monotonie d'une routine sans fin

Il est possible que notre rythme effréné ne soit pas votre tempo préféré.

Si vous considérez la satisfaction client comme un concept aussi mystérieux que le monstre du Loch Ness, il est possible que vous ayez besoin d'une boussole différente pour votre aventure professionnelle.

Cependant, pas d'inquiétude ! Le monde professionnel est vaste et varié et chacun trouve sa propre voie vers le succès. Chez Sidetrade, nous applaudissons les différences et encourageons chacun à trouver l'endroit où il peut briller le plus. Si ce n'est pas chez nous, on vous souhaite une recherche fructueuse pour dénicher le lieu idéal pour vos aspirations.

Un mot de la fin ?

Chez Sidetrade, vous intégrez une entreprise leader sur son marché, collaborant avec les meilleurs experts dans leur domaine et utilisant les dernières technologies. Vous bénéficierez également de formations enrichissantes et évoluerez dans un environnement diversifié et socialement engagé.

Votre expertise et votre développement professionnel constituent un pilier essentiel du succès de Sidetrade et de sa croissance, se traduisant par une avancée significative dans votre carrière. Ne laissez aucune hésitation vous freiner : saisissez cette opportunité et déposez votre candidature dès aujourd'hui !