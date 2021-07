Sidetrade S A : La pépite de la semaine

View this email in your browser

"Sidetrade annonce un plan de croissance ambitieux qui visera sur la période 2021-2025 un taux de croissance moyen annuel en accélération, compris entre 20 et 25%"

Sidetrade est éditeur d'une plateforme SaaS d'Intelligence Artificielle (AI) spécialisée dans l'automatisation et l'accélération du cycle Order-to-Cash des entreprises. Son logiciel d'Intelligence Artificielle analyse quotidiennement des milliards de transactions inter-entreprises afin de prédire les comportements de paiement de plusieurs millions de sociétés dans le monde et de recommander les meilleures stratégies pour réduire le BFR, et ainsi accélérer la génération de cash-flow.

Dans un contexte inédit de crise sanitaire, Sidetrade a démontré une forte résilience de son modèle SaaS avec plus de 80% de revenus récurrents, en réalisant un exercice record avec une croissance à deux chiffres en 2020 qui se poursuit sur le début de l'année 2021. Cette performance s'explique par le besoin des entreprises de numériser leurs processus financiers afin de reprendre le contrôle des délais de paiement. Sécuriser et accélérer la génération de cash-flow est désormais un enjeu crucial pour la plupart des organisations dans cet environnement incertain.

Le groupe, qui poursuit sa stratégie de croissance externe, a récemment annoncé l'acquisition d'Amalto, acteur majeur de la facture électronique en Amérique du Nord, avec une position dominante dans l'industrie du pétrole et du gaz. Cette acquisition qui est en parfaite synergie avec l'offre Order-to-Cash va permettre une accélération de la présence du groupe sur le marché américain, qui a prévu de réaliser post acquisition 20% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord dès 2021.

Enfin, Sidetrade annonce un plan de croissance ambitieux qui visera sur la période 2021-2025 un taux de croissance moyen annuel en accélération, compris entre 20 et 25%. Sa réalisation devrait permettre à la société d'atteindre le chiffre d'affaires-cible de 100 millions de dollars en 2025 (soit 82 M€). Ce plan permettra au groupe de proposer rapidement la plateforme Order- to-Cash la plus complète du marché, renforcer sa position de numéro 1 sur le marché européen et saisir toute opportunité de croissance externe ciblée.

Sur le plan extra-financier, Sidetrade contribue à un développement responsable avec la mise en place de plusieurs actions significatives en faveur du bien-être de ses salariés et de l'environnement. Enfin, le groupe se traite encore avec une décote par rapport aux pairs de son secteur.

