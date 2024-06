Créée en 2000, cette plateforme cloud spécialisée dans la sécurisation et l’accélération des paiements des factures clients pour les entreprises n’a cessé d’innover tout en restant continuellement bénéficiaire depuis 2007. A l’époque, l’éditeur SaaS avait réalisé 7M€ de CA. Cette année, le seuil des 50M€ pourrait être franchi. Introduite en 2005 à 12.5€, l’action se négocie autour de 170€ pour un multiple de résultat net de l’ordre de 40x, ce qui n’empêche pas son fondateur et actionnaire à 37% d’acheter régulièrement des titres sur le marché. Et de partager toujours avec le même enthousiasme l’ambition de Sidetrade dans les prochaines années. Rencontre à l’occasion de la conférence Portzamparc qui s’est tenue les 11 et 12 juin à Paris.

Olivier Novasque, quelle est la proposition de valeur de Sidetrade ?

" Dans une économie numérique où la rapidité d’innovation se révèle plus que jamais indispensable pour la survie des entreprises, notre mission consiste à leurs proposer des solutions pour sécuriser la croissance, tout en maximisant la création de valeur issue des relations financières clients. Concrètement, nous offrons la solution la plus avancée du marché dans l’Order-to-Cash, c’est-à-dire la gestion du cycle allant de la prise de commande à l’encaissement des fonds. Pourquoi ? Car notre plateforme Sidetrade s’appuie sur une gigantesque base de données mutualisée, le « Sidetrade Data Lake », unique au monde, enrichie quotidiennement par l’expérience collective de tous nos clients. « Aimie », nouvelle génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et facilite la dématérialisation des transactions clients. Cela améliore de l’ordre de 30% la productivité des équipes financières et impacte directement aussi bien le compte de résultat que le bilan de nos clients. Avec cette approche révolutionnaire, nous redéfinissons les standards du Credit Management , élevant les exigences à des niveaux inédits. "

Récemment, Sidetrade a introduit « Ask Aimie », une première fonctionnalité d'IA générative qui enrichit l'expérience utilisateur. Pouvez-vous nous illustrer la portée pour votre clientèle essentiellement constituée de grandes entreprises ?

" Disponible en 9 langues, notre assistante virtuelle Aimie imite le raisonnement humain en analysant des milliards de transactions en quelques secondes, et en se concentrant sur le contexte complexe du client et de son environnement. Elle automatise le traitement et le rapprochement des bons de commande et les factures, et soumet chaque jour des analyses prédictives sur les comportements de paiements clients, en se basant sur les règlements de plus de 38 millions d’entreprises. Aimie est ainsi en mesure de suggérer aux Crédit Managers les stratégies de relance les plus efficaces pour chaque client et d’automatiser le lettrage en utilisant notamment les expériences de paiement de vos acheteurs avec vous ainsi qu’avec la communauté des autres fournisseurs, également clients de Sidetrade. En moyenne, le temps passé à collecter des informations et rédiger des e-mails est divisé par deux. L'IA générative remet l'humain au cœur des processus en facilitant les relations personnalisées avec les clients, sans sacrifier les objectifs de performance. In fine, la satisfaction du client est renforcée. "

Source : Sidetrade - Document de référence 2023

Comment évoluent vos développements aux US ?

" Notre expansion aux États-Unis, initiée en 2021, dépasse nos ambitions : l’Amérique du Nord représente déjà 37% des prises de commandes et 28% du CA 2023. La région regroupe une soixantaine de collaborateurs, pour moitié opérant aux Sales & Marketing. Après deux années (2021-2022) de fort recrutement, le groupe s’est attaché l’an dernier à recentrer l’équipe locale autour de ses meilleurs éléments et à améliorer son efficience opérationnelle. L’équipe va continuer de grossir pour mieux saisir et exploiter le potentiel du marché US mais sur un rythme raisonné pour préserver les marges. Les nombreuses références remportées et la taille atteinte par les équipes locales ont nettement renforcé la crédibilité du groupe, ce qui devrait permettre d’accélérer la pénétration du marché. L’américain Gartner® nous a distingués comme Leader dans son Magic Quadrant pour la troisième année consécutive. Cette reconnaissance souligne la pertinence de notre ambition : devenir le leader incontesté du marché nord-américain. Elle valorise aussi nos équipes de R&D qui sont constituées de plus de 100 personnes dont une trentaine de data scientistes. "

Le plan stratégique Fusion 100 de Sidetrade ambitionnait 100 millions de dollars de revenu annuel d’ici fin 2026. Cet objectif est-il toujours d’actualité ? Quelles sont vos ambitions de croissance à moyen-long terme ?

" Cet objectif de 100 M$ de revenus reste atteignable. D’après les analystes qui nous suivent, nous devrions approcher les 60 M€ de CA fin 2025 en organique. En ajoutant l’acquisition en cours de SHS Viveon, nous pouvons projeter 78M$ de revenus à fin 2025, ce qui hors acquisition pourrait nous mener à environ 100 M$ à horizon 2026. La poursuite de notre forte croissance organique dans les années à venir passera par le maintien de l’avance en matière d’intelligence artificielle afin de renforcer notre leadership sur le marché européen et de progresser dans le Top 3 des acteurs aux USA. Depuis 2022, nous concentrons nos investissements commerciaux sur la conquête de clients réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Cela passe par le lancement de nouvelles initiatives destinées à construire une force de frappe globale (développer la coordination entre les différentes régions, développer les relations avec les cabinets de conseil du Big 4, etc.). Une stratégie payante qui nous permet de gagner des parts de marché, par exemple sur le leader américain HighRadius qui réduit la voilure de ses opérations en Europe. Cette stratégie s’est traduite fin 2023 par une croissance de 48% de nos abonnements auprès des multinationales avec des contrats d’abonnement annuel supérieurs à 250 000 €. Cette année, nous visons une croissance à deux chiffres et dans notre projection à cinq ans, nous dessinons un avenir où les entreprises mobilisent notre IA pour affiner en temps réel leurs processus O2C à travers toute la chaîne de valeur opérationnelle."

Sidetrade compte privilégier la croissance à la rentabilité ?

" Nous allons continuer d’équilibrer croissance et rentabilité. Concrètement, nous visons un maintien de la marge opérationnelle entre 10 et 15% et une croissance entre 15 et 25%. Nous pourrions recruter davantage de commerciaux pour croitre plus vite, mais nous préférons maîtriser notre croissance et poursuivre les efforts d’investissement dans nos produits afin de véritablement disrupter le marché grâce à l’IA. Notre enjeu est d’être un acteur majeur mondial. Nous en avons les moyens humains et financiers. "

Quel est la taille de votre marché, votre environnement concurrentiel et votre barrière à l’entrée principale ?

" Le marché de l’O2C est mondial, extrêmement fragmenté avec un potentiel estimé à 10 milliards de dollars (5md$ en Europe, 5md$ en Amérique du Nord) compte tenu de l’importance des enjeux financiers adressés. Pour rappel, près de 25% des faillites causées par les retards de paiement. Face à des géants des ERP comme SAP et Oracle, offrant des solutions souvent rigides et longues à déployer, une multitude de petits acteurs se disputent le terrain, laissant le jeu grand ouvert. Actuellement, Gartner identifie dix acteurs dans le monde proposant des solutions Invoice-to-Cash complete. Notre principale barrière à l’entrée est la taille critique atteinte par notre Data Lake pendant les cinq dernières années. Il centralise dans le cloud toutes les informations disponibles sur un même acheteur. L’accès à ces précieuses informations, commerciales et financières, repose sur l’acceptation de la part de nos clients de partager 100% de ses données transactionnelles de manière anonymisée, à l’image d’un utilisateur de Waze qui accepte de partager son itinéraire et ses évènements de parcours. "

L’accès aux données sensibles de vos clients ne pose-t-il pas un problème de confidentialité ?

" L'approche de Sidetrade en matière d'IA générative garante que notre technologie respecte les normes les plus élevée en matière de confidentialité, de souveraineté et de précision. Plutôt que d'adopter une approche ‘plug-and-play’, nous avons construit un écosystème complet en interne, en prenant pleinement possession de la propriété intellectuelle. Cette stratégie offre de nombreux avantages à nos clients, tant maintenant qu’à l'avenir, y compris un service plus personnalisé, sur-mesure et précis. De plus, elle assure que leurs données ne quittent jamais notre environnement cloud sécurisé et privé. Nos clients gardent toujours la possibilité de ne pas partager leurs données, ce qu’ils n’ont pas intérêt à faire car en échange ils obtiennent des données inégalées sur leurs propres clients. "