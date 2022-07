Sidetrade S A : Sidestrade enregistre "le meilleur semestre de son histoire"

Sidestrade, plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce un nouveau record de ses prises de commandes au premier semestre 2022, en hausse de 42%, une augmentation de 19% de ses revenus SaaS liés à l'Order-to-Cash et de 11% de son chiffre d'affaires sur la période, à 17, 8 millions d'euros. Cette performance s'appuie sur de solides relais de croissance à l'international qui représente désormais 51% du chiffre d'affaires total dont 21% pour l'Amérique du Nord.



"Sidetrade vient de réaliser le meilleur semestre de son histoire. Nous avons battu tous nos précédents records en matière de prises de commandes et de chiffre d'affaires sur l'activité Order-to-Cash. En effet, le retour brutal de l'inflation, les hausses de taux à répétition et les augmentations de salaires engendrent un besoin croissant des entreprises à travers le monde pour les solutions de sécurisation et d'accélération du cash-flow", se félicite Olivier Novasque, président-directeur général du groupe.



Après la performance du premier semestre 2022, la direction est confiante dans la capacité de Sidetrade à afficher une croissance à deux chiffres sur l'exercice 2022.