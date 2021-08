Sidetrade S A : , à nouveau reconnue leader mondial des technologies dédiées à l'Order-to-Cash

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), éditeur d’une plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la gestion du cycle Order-to-Cash, a été désignée Leader technologique mondial par le cabinet de conseil international, Quadrant Knowledge Solutions , dans une étude intitulée « Account Receivable Application ».



Le rapport « SPARK Matrix™: Account Receivable Application, 2021 » a évalué l’impact client et l’excellence technologique des fournisseurs mondiaux de l’Order-to-Cash. Elle classe les prestataires selon trois catégories : aspirants, challengers ou leaders technologiques. Sidetrade est positionnée dans la catégorie des éditeurs les plus avancés, celle des leaders technologiques.

C’est la troisième fois en 2021 que Sidetrade se distingue dans des études sectorielles portant sur le marché mondial des solutions dédiées à la gestion de l’Order-to-Cash. En juin dernier, Sidetrade a été reconnue dans le rapport « 2021 Gartner Market Guide for Integrated Invoice-to-Cash Applications Report », après avoir été nommée « Major player » (ie. Principal acteur) des applications SaaS orientées cloud et automatisées par IDC dans son édition du « Rapport mondial sur les solutions Order-to-Cash », en janvier 2021.

Le marché de l’Order-to-Cash suscite un intérêt croissant de la part des analystes sectoriels et des cabinets de conseil, du fait de son important potentiel. En effet, selon Midcap Partners, le marché mondial de l’Order-to-Cash pèse 10 milliards de dollars, mais moins de 5% des entreprises susceptibles de bénéficier de ces technologies les mettent réellement à profit.

Rob Harvey, Chief Product Officer de Sidetrade, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être de nouveau distingués parmi les leaders des solutions Order-to-Cash. C’est un marché qui présente un très fort potentiel de croissance à l’heure où les entreprises, tous secteurs confondus, cherchent à améliorer leur relation clients et à sécuriser leur cash-flow.

Nous aidons les entreprises à combiner le meilleur de l’intelligence humaine avec l’intelligence machine afin qu’elles disposent de meilleures capacités de prédiction et qu’elles prennent des décisions axées sur la donnée clients. Cette approche vient révolutionner les processus Order-to-Cash traditionnels. Grâce à plus de 20 années d’expertise et des technologies inégalées de machine learning, alimentées par plus de 4 500 milliards de dollars de transactions inter-entreprises, Sidetrade compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions Order-to-Cash et est idéalement positionnée pour tirer pleinement parti de ce marché. »





Relations presse

Alexandre ANDRE

+33 7 62 71 63 89 / aandre@sidetrade.com

À propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est un éditeur de plateforme SaaS, spécialisé dans la génération et la sécurisation du cash-flow. Aimie, sa technologie d’intelligence artificielle, analyse au quotidien plus de 2 400 milliards de dollars de transactions B2B stockées dans le cloud de Sidetrade, afin de prédire les comportements de paiement et les risques d’attrition des clients de plus de 5 millions d’entreprises dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise certaines actions du cycle order-to-cash et dématérialise les transactions, ce qui permet d’accroître la productivité, la performance et le fonds de roulement des organisations.

Avec des bureaux à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade répond aux attentes et aux besoins de plus de 2 700 entreprises du monde entier, toutes tailles et tous secteurs d’activité confondus, notamment Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Inmarsat et Bidfood.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @sidetrade.







Pièce jointe