Sidetrade S A : accueille les diplômés 2021 de sa Code Academy

Sidetrade accueille les diplômés 2021 de sa Code Academy

PARIS, France - le 20 janvier 2022 | Afin de répondre à la pénurie croissante de talents dans le secteur du numérique, Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cashflow des entreprises, poursuit sa politique volontariste de formation. Dispensée gratuitement au sein du Tech hub de Birmingham, la Code Academy est ouverte à candidats avec ou sans expérience dans ce domaine. La moitié des finalistes de 2021 ont désormais rejoint les rangs de l'entreprise à temps plein.

La Code Academy 2021 a débuté en septembre après une période d'évaluation intensive pendant l'été. Le programme s'est achevé par une journée au cours de laquelle six participants ont présenté leurs projets finaux

leurs pairs ainsi qu'aux dirigeants de Sidetrade. Trois des diplômés ont désormais rejoint Sidetrade en tant que collaborateurs à temps plein dans les équipes de R&D et de services professionnels.

La Sidetrade Code Academy est une formation de quatre semaines conçue et entièrement dispensée en interne par les développeurs full-stack et les data scientistes de Sidetrade. Cette session annuelle s'adresse à des adultes ayant peu ou pas d'expertise technologique. Elle leur permet non seulement d'apprendre à coder, mais aussi d'acquérir une vision inédite du fonctionnement d'une fintech en croissance rapide. En plus d'une solide formation théorique, le programme est fortement axé sur l'expérience pratique.

Lancée en 2018, la Sidetrade Code Academy a connu chaque année une croissance moyenne de 53% du nombre de candidats, ce qui reflète son succès croissant et sa popularité dans la région des Midlands. Sidetrade a proposé douze emplois à temps plein depuis la création du programme.

Luke Hennerley, Lead Application Engineer chez Sidetrade et créateur de la Code Academy, explique la genèse du programme : « J'ai eu envie de lancer une Code Academy en raison de ma propre expérience du monde de la Tech. Après avoir suivi une formation de 12 mois en tant que développeur stagiaire, j'étais convaincu qu'il devait exister de meilleurs moyens, plus rapides et plus efficaces d'intégrer ce secteur. Les autres formations d'initiation au code sont souvent très coûteuses, prennent beaucoup de temps et n'offrent pas de débouchés immédiats. Pour quelqu'un qui cherche simplement à apprendre et à percer dans le secteur tech, cela peut s'avérer très rebutant. Je voulais créer un programme beaucoup plus accessible, offrant également des possibilités d'emploi, afin d'aider les nouveaux venus à apprendre et à construire leur carrière.

ce jour, le programme connait un énorme succès et nous avons constitué une équipe de personnes talentueuses qui ont soif d'apprendre davantage et de continuer à évoluer. »

Mark Sheldon, Chief Technology Officer de Sidetrade, ajoute : « Cette année encore, la Code Academy

nous a permis de découvrir des personnes vraiment talentueuses et nous sommes ravis d'accueillir trois d'entre eux au sein de nos équipes. Le programme est très exigeant, et tous les participants se sont surpassés pour relever le défi. Je crois fermement aux formations diplômantes, en particulier pour les postes les plus techniques. En tant que CTO et employeur, je me moque éperdument de savoir si une nouvelle recrue possède un diplôme ou a des années de formation universitaire à son actif. Ce qui m'intéresse le plus, c'est son attitude et son désir d'apprendre. La Code Academy est un projet inédit à cet égard, car il offre à ceux qui, en raison d'une formation limitée, n'osent pas postuler à un emploi dans le secteur des technologies, l'occasion d'apprendre, d'évoluer et de mettre un pied dans ce monde. »

