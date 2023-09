Sidetrade conclut un partenariat commercial avec Latinafinance.net pour étendre sa présence en Amérique du Sud

PARIS, France-21 septembre 2023 |Sidetrade, leader mondial des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd'hui un

partenariat commercial avec Latinafinance.net, société de conseils en finance d'entreprise. Cette collaboration renforcera la présence de l'éditeur en Amérique du Sud

et vise à accompagner la croissance des entreprises internationales et sud- américaines.

Sidetrade, leader des applications Order-to-Cash, joue un rôle crucial auprès d'entreprises nationales et multinationales dans plus de 85 pays. Pour étendre son influence en Amérique du Sud, une région en plein essor économique, l'entreprise a choisi de s'associer à Latinafinance.net, une société de conseils en trésorerie, financement, gestion des risques et transformation financière. Latinafinance.net est implantée sur le continent sud-américain depuis 2009. Son siège est basé en Uruguay, et elle couvre notamment le Brésil, le Mexique, l'Argentine, le Chili, le Pérou et l'Uruguay.

Grâce à l'expertise combinée de Sidetrade et Latinafinance.net, les entreprises locales bénéficieront de solutions avancées pour optimiser leurs performances sur le cycle Order-to-Cash, tandis que les multinationales trouveront deux partenaires stratégiques capables de les accompagner dans leurs activités financières en Amérique du Sud et au-delà.

Florent Michel, Managing Partner de Latinafinance.net, indique: « En Amérique du Sud, on compte environ 900 entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dollars, dont les deux tiers sont localisés au Brésil et au Mexique. En parallèle, les multinationales européennes et américaines centralisent leurs opérations financières pour la régionsud-américaineau travers de centres de services partagés dans ces pays et sont souvent à la recherche de solutions globales pour collaborer efficacement avec leur siège. En travaillant conjointement avec Sidetrade et Latinafinance.net, toutes ces entreprises vont sécuriser et accélérer leur génération de cashflow. Ce partenariat leur permettra de bénéficier de l'expertise combinée des deux sociétés pour optimiser leurs processus financiers et renforcer leur positionnement sur un marchésud-américainen plein essor. »

En Amérique du Sud, l'automatisation et la numérisation des processus financiers ont connu une expansion considérable ces dernières années et sont devenues une priorité majeure pour les grandes entreprises. La culture du cash y est profondément enracinée, poussée par des taux d'inflation parfois élevés et des restrictions d'accès aux financements bancaires et aux marchés de capitaux. Dans ce contexte, les entreprises doivent veiller à disposer de liquidités suffisantes et stables pour honorer leurs obligations financières et assurer leur croissance soutenue. Cette gestion rigoureuse de la trésorerie devient essentielle pour prospérer dans un environnement économique en évolution rapide.

Jean-Claude Charpenet, VP Directeur Commercial Europe de Sidetrade, a déclaré :« Grâce à notre accompagnement de grandes entreprises telles que Saint Gobain, Geodis, Veolia, Air Liquide, Edenred, et Sodexo sur le continentsud-américain,nous possédons une connaissance approfondie du contexte régional ainsi que des besoins métier et technologiques spécifiques à cette géographie. Les entreprises en Amérique du Sud accordent une priorité à la transformation digitale avec des initiatives axées sur la génération et sécurisation decash-flow.Notre engagement continu envers l'innovation et l'excellence dans les solutions O2C nous rend extrêmement confiants pour réussir dans cet environnement dynamique et créer de la valeur. En effet, notre technologie SaaS offre une flexibilité et une adaptabilité