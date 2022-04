Sidetrade S A : est positionnée Leader dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® sur les Applications « Invoice-to-Cash »

Sidetrade est positionnée Leader dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® sur les Applications « Invoice-to-Cash »

LONDRES, Royaume-Uni - 11 avril 2022 | Sidetrade,plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce qu'elle est positionnée comme l'un des trois Leaders du Magic Quadrant™ de Gartner® sur les applications Invoice-to-Cash1.

Gartner®, entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, décrit la position de Leader comme « la position la plus forte pour influencer la croissance et l'orientation du marché ». En outre, « ils démontrent une vision définissant le marché de la façon dont les applications Invoice-to-Cash intégrées peuvent aider les directeurs financiers à atteindre leurs objectifs commerciaux d'amélioration de cashflow tout en offrant une efficience et des capacités prédictives dans leurs opérations de relation clients ».

Dix fournisseurs ont été évalués par Gartner® sur plusieurs fonctionnalités phares de leur solution, notamment le recouvrement, la facturation des clients, les litiges, mais aussi sur des critères plus larges comme l'innovation produit, la stratégie et l'efficacité.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré : « Depuis sa création il y a 22 ans, Sidetrade n'a cessé d'innover et d'ouvrir la voie à l'industrie de l'Order-to-Cash (O2C) : nous avons été la première plateforme 100 % SaaS sur l'O2C ; au milieu des années 2010, nous étions en avance en matière d'intelligence artificielle lorsque nous avons commencé à agréger des milliards de transactions B2B dans notre data lake, toujours inégalé (ce qui nous a permis de transposer des capacités « augmentées » dans notre produit) ; et encore en 2015, nous avons été les premiers à commercialiser un véritable assistant virtuel O2C alimenté par l'IA - également connu sous le nom d'Aimie.

Aujourd'hui, la reconnaissance de Gartner - qui positionne Sidetrade comme l'un des trois Leaders - témoigne du travail acharné de nos équipes, ainsi que du soutien de nos clients tout au long de notre parcours pour faire évoluer le marché O2C à un niveau d'excellence. »

Ce positionnement de Leader pour Sidetrade s'ajoute à une longue série de reconnaissances, notamment :

Dans un contexte de crise sanitaire, la culture de la trésorerie a pris une place plus importante dans les priorités des directions générales. Les entreprises cherchent avant tout à garantir et accélérer la génération de flux de trésorerie et à bâtir une vision à 360 degrés du cycle Order-to-Cash.

Maintenant que les technologies intelligentes sont au service de la transformation digitale et de l'efficacité opérationnelle, les directeurs financiers ont tout intérêt à les inclure dans leurs nouvelles attributions et priorités pour être plus efficients et être assurés de ne pas manquer des opportunités de création de valeur et de croissance.

Sidetrade fournit une intelligence artificielle de nouvelle génération aux entreprises du monde entier et de tous les secteurs, telles que Micro Focus, Tech Data, XPO logistics, Expedia et bien d'autres. Sa technologie d'IA est alimentée par son data lake de plus de 4,6 trillions de dollars d'expériences de paiement B2B et de plus de 593 millions de factures.

Rob Harvey, Directeur Produit de Sidetrade, a indiqué : « Avec Aimie - notre assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle - les responsables financiers peuvent s'appuyer sur une solution globale et éprouvée de Sidetrade, leur permettant de faire du business en toute confiance et de rationaliser avec succès leurs processus Order-to-Cash afin d'augmenter considérablement leur efficacité et d'accélérer la génération de flux de trésorerie. »

S'agissant de Sidetrade, la société a connu une croissance exponentielle depuis son lancement en 2000. Elle a récemment publié ses résultats annuels 2021, qui ont donné lieu à une série d'annonces historiques, notamment une forte croissance des revenus SaaS, un nouveau record de prises de commandes, et une croissance prometteuse tout au long de l'année 2022.

Pour plus d'informations sur l'annonce d'aujourd'hui, téléchargez une copie du rapport Gartner Magic Quadrant (en anglais) ici : https://go.sidetrade.com/GartnerMagicQuadrant22.html .

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et lasécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ detransactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements depaiement de plus de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d'attrition client. Aimie recommande lesmeilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise lestransactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad,Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat ou encore Bidfood.

Pour plus d'information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

