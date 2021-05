Sidetrade S A : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021

Prochaines communications financières

Assemblée générale des actionnaires : 17 juin 2021 (11 heures, en distanciel)

Chiffre d'affaires du premier semestre 2021 : 20 juillet 2021 (après Bourse)

Relations investisseurs

Christelle Dhrif

+33 6 10 46 72 00 / cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André

+33 7 62 71 63 89 / aandre@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est éditeur d'une plateforme SaaS d'Intelligence Artificielle spécialisée dans l'automatisation et l'accélération du cycle Order-to-Cash des entreprises. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 2 400 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de plus de 4,7 millions de sociétés dans le monde et de recommander les meilleures stratégies pour réduire le BFR, et accélérer la génération de cash-flow. Aimie aide également à dématérialiser l'ensemble des transactions BtoB, à anticiper et à automatiser la gestion des litiges en identifiant les clients à risque de résiliation.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Amsterdam, Houston et Calgary, Sidetrade sert plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Inmarsat ou encore Bidfood.

Pour plus d'information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.