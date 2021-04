Sidetrade S A : Résultats annuels 2020

Nous sommes plus que jamais confiants quant à la poursuite de notre trajectoire de croissance profitable et réaffirmons notre ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 M$ à l'horizon 2025. Nous avons tous les atouts pour devenir un champion mondial dans un marché en pleine ébullition. »

2020 restera l'année où cette crise inédite a mis à rude épreuve la résilience du modèle économique de la plupart des entreprises avec à la clé un double impératif : accélérer la transition numérique et porter une attention toute particulière à la génération de cash. Pour Sidetrade, 2020 est l'année de tous les records au niveau de ses performances opérationnelles, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de résultat d'exploitation, de résultat net ou encore du renforcement de sa structure financière. Nous n'avons jamais été aussi forts et si bien préparés pour jouer un rôle majeur dans le développement de ce marché de

hauteur de 2,6 M€ (+15%), afin d'augmenter notamment ses ressources en vente et marketing et accompagner la croissance future de ses activités. Dans le même temps, le contexte inédit du

Ces nouveaux clients grands comptes se sont engagés sur des périodes initiales moyennes de 38,1 mois (Vs 33,8 mois en 2019), totalisant une valeur de nouveaux contrats signés de 11,95 M€ (Vs 11,10 M€ en 2019).

Sur l'exercice 2020, Sidetrade a battu son record du nombre de nouveaux clients grands comptes avec l'ajout de 45 abonnés qui ont rejoint le Cloud de Sidetrade (Vs 37 en 2019). La clientèle grands comptes représente désormais 97% des prises de commandes. La société réédite sa performance record de 2019 en prises de commandes avec un nouvel ARR sur les grands comptes à 4,03 M€ (Vs 4,16 M€ en 2019) malgré un premier trimestre 2020 lourdement pénalisé par l'arrêt brutal de l'activité économique.

Accélération du plan Fusion100 avec l'acquisition d'Amalto et confirmation de l'ambition d'atteindre un CA de 100M$ à l'horizon 2025

La stratégie de Sidetrade est guidée par le plan Fusion100 qui vise à atteindre 100M$ de chiffre d'affaires en 2025 avec un CAGR entre 20% et 25% (contre 15% en moyenne pour les deux derniers exercices).

Ce plan Fusion100 se décline autour de trois piliers. Le premier demeure évidemment l'innovation : l'objectif est de maintenir l'avance de la société en matière d'Intelligence Artificielle et de compléter les fonctionnalités de sa plateforme afin d'offrir la solution la plus complète du marché. Pour ce faire, 14 M€ en R&D seront investis sur les 24 prochains mois. Le second pilier est l'expansion géographique avec un doublement de la force de vente en Europe afin de renforcer la position de leader de Sidetrade et le lancement de ses opérations aux Etats-Unis. Enfin, Sidetrade accélère son expansion via de la croissance externe.

Le 12 avril 2021, Sidetrade a annoncé l'acquisition définitive d'Amalto qui vient accélérer l'exécution du plan Fusion100 sur chacun de ces piliers. Amalto sera consolidée dans les comptes de Sidetrade à partir du 1er avril 2021.

Amalto est un spécialiste SaaS de la dématérialisation des flux financiers inter-entreprises en Amérique du Nord. Il s'agit d'une opportunité extraordinaire car, les deux sociétés étant très complémentaires, le potentiel de synergies commerciales est très important : d'une part, Amalto vient enrichir la plateforme de Sidetrade avec de nouvelles fonctionnalités dans le domaine de la dématérialisation des commandes et des factures clients ; d'autre part, avec la base clients d'Amalto, constituée d'une quarantaine de grands comptes aux USA, Sidetrade va accélérer son développement sur le continent américain, marché hyper-stratégique pour l'Order- to-Cash. En parallèle, Sidetrade est désormais en mesure d'accompagner l'évolution de la réglementation européenne dans le domaine de la facturation électronique, qui deviendra prochainement obligatoire.

