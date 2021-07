Sidetrade S A : nommée dans le premier rapport Gartner dédié aux solutions intégrées ‘Invoice-to-Cash'

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), éditeur d’une plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la gestion du cycle Order-to-Cash, a été nommée dans la dernière étude de marché du cabinet d'études et de conseil Gartner.

Intitulé "2021 Market Guide for Integrated Invoice-to-Cash Applications", il s’agit du premier rapport Gartner entièrement consacré aux applications Invoice-to-Cash (également connues sous le nom Order-to-Cash), ce qui témoigne de l'intérêt croissant du marché pour ce segment en forte croissance ainsi que pour les technologies qui y sont disponibles. Selon Midcap Partners, le marché mondial de l'Order-to-Cash représente un potentiel de 10 milliards de dollars, sachant que moins de 5 % des entreprises qui pourraient bénéficier de la technologie Order-to-Cash en sont effectivement équipées.

Fondée en 2000, Sidetrade est le premier fournisseur de solutions logicielles Order-to-Cash en Europe, et le troisième aux États-Unis. Sidetrade a fait cette année son entrée dans la catégorie Major Players de l’étude du cabinet IDC consacrée au marché de l’Order-to-Cash (« Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Accounts Receivable Automation Applications »).

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré : « L’Order-to-Cash est un domaine qui suscite un intérêt croissant, encore accentué par la crise Covid-19 qui a forcé les entreprises à réaliser l'importance de la trésorerie pour leur survie, et à se tourner vers des technologies telles que celle de Sidetrade pour accélérer et sécuriser leur cash-flow. Sidetrade est un leader mondial sur le marché de l'Order-to-Cash, et nous sommes ravis d'être reconnus par un nouvel acteur incontournable de l'industrie tel que Gartner. Plus que jamais, la mission de Sidetrade est d'aider les organisations à libérer la valeur de leurs clients et de leur offrir ainsi un avantage concurrentiel décisif. »

Gartner, 'Market Guide for Integrated Invoice-to-Cash Applications', Nisha Bhandare, 17 mai 2021.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne recommande pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs résultats ou en vertu d'autres reconnaissances. Nos publications de recherche reposent sur les opinions de notre organisation et ne doivent pas être interprétées comme des exposés factuels. Gartner décline toutes responsabilités, explicites ou implicites, quant à ces recherches, y compris toutes garanties de commercialisation ou d’adéquation par rapport à un but précis.

