Sidetrade : a été sélectionné par Insight Enterprise

Sidetrade, plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a été sélectionné par l'intégrateur de systèmes IT Insight Enterprises, classé Fortune 500, dans le cadre d'un partenariat de cinq ans.



Sidetrade a été sélectionné pour accompagner la croissance soutenue d'Insight Enterprises et relever des défis financiers dans un environnement mondial très concurrentiel.



' Savoir que l'on dispose d'un partenaire aguerri par des années d'expérience et d'un savoir-faire technique solide nous confère la confiance nécessaire pour accélérer et atteindre notre ambition de devenir un intégrateur de solutions reconnu mondialement ', commente Lynn Willden, SVP Finance - Treasury and Tax chez Insight Enterprises.



Le groupe Insight, basé en Arizona, emploie plus de 12 000 collaborateurs dans le monde. La société, cotée au NASDAQ, affiche un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars en 2021.



