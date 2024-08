Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui la réussite de l’acquisition de SHS Viveon AG, le leader allemand dans les logiciels de gestion du risque de crédits. Cette opération marque l’entrée de Sidetrade sur le marché allemand et constitue une étape importante dans son ambition d’être le leader mondial du secteur Order-to-Cash.

Au terme de l’offre publique d’achat, qui s’est déroulée du 7 mai au 29 juillet 2024, Sidetrade AG, une filiale à 100% du groupe Sidetrade, a acquis 2 181 392 actions de SHS Viveon AG, représentant 87,58% du capital de la société.

Sidetrade a ensuite consolidé sa position d’actionnaire majoritaire détenant 2 188 135 actions de SHS Viveon AG à la date du 8 août 2024, soit 87,85% du capital de SHS Viveon AG.

Après le 15 novembre 2024, SHS Viveon AG (ISIN : DE000A0XFWK2) ne sera plus coté sur le marché "Freiverkehr" de la Bourse de Munich.

Sidetrade est assisté par King & Spalding LLP en tant que conseiller juridique pour la transaction et par ODDO BHF SE en tant que conseiller boursier.

SHS Viveon AG, un leader allemand dans les logiciels de gestion du risque de crédits

Fondé en 1991 avec un siège social à Munich, en Allemagne, SHS Viveon AG propose des solutions conçues pour accompagner les équipes de gestion des risques, de crédit et de la conformité d’identifier, d’évaluer et de couvrir automatiquement les risques dans un processus numérique et flexible. Leurs logiciels simplifient l’accès à toutes les données pertinentes provenant de n’importe quel système, améliore l’analyse et la simulation, et permet de prendre de meilleures décisions commerciales.

En 2023, SHS Viveon AG a annoncé 8,8 M€ de chiffre d’affaires. Le portefeuille de clients de SHS Viveon AG comprend actuellement 80 entreprises, dont des sociétés du Fortune 100.





A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui améliore productivité, performance et fonds de roulement.

Sidetrade a une portée mondiale, avec plus de 315 employés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bidcorp, Biffa, Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Aimie sur LinkedIn.





En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.

