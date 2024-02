Sidetrade est SOC 1 et SOC 2

Sidetrade renouvelle avec succès la certification ISO 27001 et réalise les audits SOC 1 et SOC 2



Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce fièrement un triple accomplissement : le renouvellement de la certification ISO 27001 et la délivrance, pour la première fois, des rapports d'attestation SOC 1 Type I et SOC 2 Type I.

Sidetrade continue d’être exemplaire, en renforçant son engagement en faveur de la protection des données. Le rapport d'audit SOC, mondialement reconnu, et la certification ISO 27001 confirment l'engagement de la société à maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information, renforçant ainsi la réputation de Sidetrade en tant que gardien de l'intégrité des données.

Etablir une base de confiance et de transparence entre les fournisseurs de services externalisés et leurs clients est essentielle. SOC 1 Type 1 (ISAE 3402) démontre que les rapports financiers de nos applications sont fiables, et SOC 2 Type 1 (ISAE 3000) montre l'engagement de Sidetrade en matière de sécurité des données. Signés par EY, les rapports SOC offrent une évaluation indépendante du mécanisme de contrôle interne de Sidetrade sur les processus, les données et les systèmes.

De plus, Sidetrade a renouvelé la certification ISO 27001, norme internationale établie pour la sécurité de l'information, délivrée par EY CertifyPoint. Celle-ci guide les entreprises dans l'adoption des pratiques optimales en matière de sécurité et de gestion des données. La démarche continue de Sidetrade pour perfectionner son Système de Gestion de la Sécurité de l'Information (SGSI), depuis la première certification en 2019, reflète une détermination constante à poursuivre des initiatives stratégiques de sécurité.

Aimie, l’intelligence artificielle de Sidetrade, alimentée par une base de données unique au monde en matière d’Order-to-Cash, incarne le lien entre une certification de confiance et une innovation pionnière. Cette technologie révolutionnaire fournit une analyse prédictive, sécurisée et en temps réel, permettant aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs relations clients sur le cycle Order-to-Cash. Ce triple accomplissement amplifie significativement la sécurité et les compétences d'Aimie, les clients de Sidetrade bénéficiant désormais d'un niveau élevé de protection des données, garantissant que leurs informations financières les plus sensibles soient traitées avec le plus haut degré d'intégrité.

Laurent Pontier, directeur du cabinet du directeur technique de Sidetrade, a commenté: « Ces confirmations de conformité vont au-delà de simples distinctions ; elles incarnent notre engagement envers les standards les plus élevés de sécurité et d'expertise dans nos services. Aujourd'hui, nous définissons un nouveau standard d'excellence dans le secteur de l'Order-to-Cash, affirmant sans faille notre dévouement envers nos clients.

Parvenir à cette excellence en sécurité instaure un niveau de performance opérationnelle et de sûreté jusque-là inégalé. Chaque jour, nous œuvrons pour renforcer la confiance que nos clients nous accordent pour le traitement de leurs informations les plus sensibles et confidentielles. »

Ces étapes marquent également le renforcement de l’engagement de Sidetrade envers la Responsabilité Sociale des Entreprises, comme le souligne son dernier rapport RSE dans le cadre de ces pratiques de transparence et d’éthique.

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son intelligence artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de la société afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance sur le cycle Order-to-Cash, automatise des actions, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, Criteo, Insight Enterprises, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.





Pièce jointe