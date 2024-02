Sidetrade et son engagement RSE distingué

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, est fier d'annoncer avoir été distingué par deux reconnaissances prestigieuses : une médaille d'Or par EthiFinance et une médaille d'Argent par EcoVadis. Ces distinctions mettent en lumière l'engagement de Sidetrade envers les pratiques commerciales éthiques et le développement durable.



Pour la première fois, Sidetrade a décroché la médaille d'or d’EthiFinance, agence évaluant les performances extra-financières des PME européennes cotées. Pour l’année 2022, Sidetrade a affiché une note impressionnante de 76 sur 100, marquant une nette amélioration par rapport au score de 65 sur 100 enregistré l'année précédente. Notamment, le score environnemental de l'entreprise a enregistré une progression remarquable, bondissant de 43 points, tandis que la catégorie sociale a brillé avec un score quasi parfait de 93 sur 100.

Sidetrade a également reçu une médaille d'argent suite à l'évaluation de la durabilité 2023 réalisée par EcoVadis, l'une des instances les plus réputées mondialement pour l'évaluation de la durabilité des entreprises. Avec un score global de 68 sur 100, Sidetrade atteint son meilleur résultat à ce jour, enregistrant une hausse significative de 15 points par rapport à 2022. L'entreprise a particulièrement progressé dans les domaines social et éthique, avec une amélioration de 20 points, et dans le domaine environnemental, avec un gain de 10 points. Cette performance positionne Sidetrade dans le 91e centile des entreprises évaluées par EcoVadis en termes de performances environnementales, sociales et éthiques.

Philippe Gangneux, DAF et ambassadeur RSE chez Sidetrade, indique :

« L'attribution des distinctions par EthiFinance et EcoVadis constitue une reconnaissance remarquable de notre engagement envers la Responsabilité Sociale des Entreprises. En mobilisant nos équipes à tous les niveaux de l'organisation et dans toutes les fonctions, nous cultivons une volonté ferme de minimiser notre impact environnemental. Nous sommes déterminés à œuvrer pour un changement positif, tant au sein de notre société qu'au-delà. »

Depuis 2021, l'engagement de Sidetrade envers la responsabilité sociale et environnementale a été reconnu par les évaluations ESG d'EcoVadis et d'EthiFinance. Initialement distinguée par une médaille d’argent par EthiFinance et une médaille de bronze par EcoVadis, Sidetrade a entrepris une démarche d'amélioration continue pour obtenir de meilleures évaluations de la part de ces agences.

Reconnaissant l'importance de réduire ses émissions carbone, Sidetrade a effectué son premier bilan carbone complet (scopes 1, 2 et 3) pour l’année fiscale 2022. Cette démarche a eu pour objectif de mesurer précisément les émissions globales de gaz à effet de serre de l'entreprise et à adopter une stratégie ciblée pour réduire son empreinte carbone.

En 2023, Sidetrade a élaboré et publié sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, intégrant des objectifs et des initiatives destinés à avoir un impact positif sur ses employés, ses clients, ses parties prenantes, ainsi que sur l'environnement.

Les engagements principaux de Sidetrade, détaillés dans son rapport sur la RSE , sont :

Maîtriser son empreinte carbone

Stimuler l'innovation et investir dans le développement des talents

Sécuriser les données

Construire des relations durables, éthiques et transparentes





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son intelligence artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de la société afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance sur le cycle Order-to-Cash, automatise des actions, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, Criteo, Insight Enterprises, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

