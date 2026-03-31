Ces derniers mois Sidetrade a été sévèrement ramené sur terre, comme si le marché avait choisi de ne plus voir qu'une seule chose : la menace diffuse de l'intelligence artificielle sur les logiciels SaaS. Pourtant, lorsqu'on se penche sur les dernières publications de Sidetrade, sur la qualité de l'exécution et sur la trajectoire stratégique du groupe, le tableau est plus nuancé, et surtout plus intéressant.

Les résultats publiés hier soir (le 30 mars 2026) ont de quoi retenir l’attention. Sidetrade a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 61,4 M€, en hausse de +14% à taux de change constant, porté par des revenus d’abonnement en progression de +20%. Dans le même temps, l’EBITDA a grimpé de 22% à 13,4 M€, ce qui représente 22% du chiffre d’affaires, tandis que le résultat net a atteint 9 M€, en hausse de 14%. Pour une société technologique de cette taille, qui poursuit ses investissements en IA et intègre deux acquisitions récentes, la performance force le respect. La croissance est là, la rentabilité s'améliore, et le levier opérationnel joue à plein.

C’est ce décalage qui rend le dossier si intéressant aujourd’hui. Le marché regarde encore Sidetrade avec la méfiance qui s’est abattue sur tout le secteur logiciel coté. Mais les fondamentaux, eux, racontent une autre histoire : celle d'un éditeur devenu international, installé sur un marché critique pour ses clients, capable de convertir sa croissance récurrente en marges élevées, et déterminé à prendre sa place dans la révolution de l’IA appliquée à la finance d’entreprise. La prudence reste de mise, bien sûr. L'IA peut rebattre les cartes plus vite que prévu. Mais Sidetrade n’est pas une société immobile, suspendue à ses acquis. C’est justement parce qu’elle s’est mise en mouvement tôt qu’elle peut aujourd’hui apparaître comme une opportunité après la correction du titre.

Un métier discret en apparence, mais central dans la mécanique financière des entreprises

Sidetrade s’est imposé sur un segment aussi technique que stratégique : l’Order-to-Cash. Derrière ce terme se cache l’ensemble du cycle qui va de la prise de commande à l’encaissement effectif des fonds. Autrement dit, la société se situe à l’intersection du chiffre d’affaires et de la trésorerie. Elle aide ses clients à mieux piloter le crédit, les relances, les litiges, les délais de paiement et les encaissements. Elle intervient à l’endroit précis où la croissance commerciale se transforme, ou non, en cash.

Ce positionnement est plus précieux qu’il n’y paraît. Dans un environnement économique où le financement est devenu plus coûteux, où les entreprises surveillent de plus près leur besoin en fonds de roulement, et où les retards de paiement restent un irritant permanent, les outils capables d’accélérer les encaissements et de fiabiliser les flux financiers occupent une place de plus en plus critique. Sidetrade vend donc bien davantage qu’une solution de recouvrement. Elle vend une amélioration simultanée du compte de résultat, par la hausse de productivité, et du bilan, par l’optimisation du cash.

C’est là que réside une première force du groupe. Son logiciel ne s’adresse pas à une fonction accessoire. Il touche au nerf de la guerre. Les directions financières, notamment dans les grandes organisations, ne cherchent pas seulement à digitaliser un processus administratif. Elles cherchent à mieux prévoir les comportements de paiement, à prioriser les actions les plus utiles, à réduire les frictions avec les clients et à fluidifier l’ensemble de la chaîne Order-to-Cash. Plus les structures sont complexes, plus la valeur d’un tel outil augmente.

Cette logique explique la qualité croissante de la clientèle de Sidetrade. Plus de 85% de ses revenus proviennent désormais d’entreprises réalisant plus de 1 Md USD de chiffre d’affaires. Mieux encore, les abonnements issus d’entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 2,5 Md EUR représentent désormais 54% du portefeuille Enterprise. Une telle montée en gamme n’est jamais anodine. Elle signifie que l’entreprise a réussi à convaincre des groupes exigeants, dotés de processus métier denses, de multiples systèmes internes, et de circuits de décision notoirement complexes. Ce genre de client ne signe pas pour un gadget. Il signe pour une solution qui règle un problème sérieux.

Autre donnée qui en dit long sur la qualité du modèle : la durée moyenne d’engagement initial atteint 46,4 mois. Dans le logiciel, une telle visibilité n’a rien de banal. C'est un élément de confort important pour nous autres potentiels actionnaires. Il réduit l’incertitude sur la base de revenus, améliore la capacité de planification des investissements et favorise la génération de cash. Une société qui combine revenus récurrents, contrats longs et utilité métier forte dispose d’un profil rare, particulièrement précieux dans les phases de marché plus heurtées.

Un business model SaaS qui transforme la croissance en marge

Les comptes 2025 illustrent avec netteté ce que l’on attend d’un bon éditeur SaaS à maturité croissante : une hausse du revenu récurrent qui se répercute encore plus fortement sur la rentabilité. Sidetrade ne se contente plus d’aligner de la croissance. Elle montre que son modèle économique gagne en densité à mesure que la base d’abonnements s’étoffe.

Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 61,4 M€, en progression de +12% en données publiées et de +14% à taux de change constant. Les abonnements atteignent 53,5 M€, en hausse de +18% en publié et de +20% à taux de change constant. Même en neutralisant l’effet de SHS Viveon, intégrée au second semestre 2024, et celui d’ezyCollect, consolidée à partir du quatrième trimestre 2025, la croissance organique reste solide, à +10%. Dans le contexte actuel, cela n’a rien de négligeable. Beaucoup d’éditeurs de logiciels ont vu leur dynamique commerciale se tasser plus brutalement sous l’effet de cycles de décision allongés et de budgets clients plus sélectifs. Sidetrade, elle, continue d’avancer.

La marge brute atteint 47,4 M€, en hausse de 10%, soit 77% du chiffre d’affaires. Le léger tassement du taux, de 78% à 77%, ne traduit pas une faiblesse du modèle historique. Il s’explique par l’intégration d’acquisitions dont la profitabilité est encore en phase de convergence. À périmètre comparable, la lecture est même excellente : la marge brute grimpe à 81% du chiffre d’affaires contre 80% en 2024, et reste stable à 92% sur les seuls abonnements. Ce sont des niveaux qui rappellent que le cœur du modèle conserve une qualité remarquable.

Le véritable point fort de la publication se situe toutefois dans la progression des marges opérationnelles. L’EBITDA a bondi de 22% à 13,4 M€, soit une marge de 22% du chiffre d’affaires. C’est un record pour le groupe. Et si l’on raisonne hors acquisitions récentes, la marge d’EBITDA atteindrait même 26%. Cela donne une idée très concrète de la puissance du modèle historique une fois débarrassé des effets d’intégration.

L’EBIT s’établit à 10,3 M€, en hausse de 23%, soit 17% du chiffre d’affaires, contre 15% un an plus tôt. À périmètre comparable, la marge atteindrait 20%. Le résultat net, enfin, ressort à 9,0 M€, en progression de 14%. En l’espace de trois ans, l’EBIT a quasiment triplé, passant de 3,7 M€ en 2022 à 10,3 M€ en 2025. La marge opérationnelle a, elle, pratiquement doublé sur la période. Ce n’est pas un détail comptable. C’est la démonstration qu’à mesure que la machine grossit, Sidetrade extrait davantage de profit de chaque euro supplémentaire de chiffre d’affaires.

Le plus rassurant est que cette amélioration ne s’est pas faite au prix d’un gel des investissements. Le groupe a augmenté ses dépenses de R&D de 2,2 M€, principalement pour accélérer sur l’IA agentique. L’incrément de marge brute n’a donc pas simplement été capté par le résultat ; une partie significative a été réinjectée dans la technologie. C’est exactement ce que l’on aime voir sur un dossier de croissance rentable : une capacité à améliorer les marges sans sacrifier l’avenir.

Trois ressorts profonds : data, internationalisation, montée en gamme

Pour comprendre pourquoi Sidetrade mérite d’être regardée autrement qu’à travers le seul prisme de sa récente correction boursière, il faut revenir sur les trois ressorts qui structurent sa trajectoire.

Le premier est son avance accumulée dans la donnée et l’intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, la société construit patiemment un actif difficile à reproduire : un Data Lake consacré à l’Order-to-Cash, regroupant plus de 8 000 Md USD de transactions B2B et des informations sur plus de 42 millions de sociétés. C’est une matière première de grande valeur. Dans les marchés logiciels spécialisés, la profondeur des données compte souvent autant que la sophistication du code. Plus les données sont riches, plus les modèles gagnent en pertinence. Plus ils gagnent en pertinence, plus la proposition de valeur devient difficile à répliquer.

Le deuxième ressort est l’internationalisation. Sidetrade réalise désormais 71% de son chiffre d’affaires hors de France. L'Amérique du Nord est devenue sa première région et pèse 30% du chiffre d’affaires d’abonnement, avec une croissance de +25% à taux de change constant en 2025. Pour une small ou midcap française, la performance est notable. Elle ne se contente pas d’exporter un produit : elle réussit à s’ancrer commercialement sur le premier marché mondial du logiciel. Cela change la profondeur du réservoir de croissance, mais aussi le regard à porter sur l’entreprise. On n’est plus en face d’un acteur local ambitieux. On est face à une société qui a franchi une étape dans sa stature concurrentielle.

Le troisième ressort est la montée en gamme. Sidetrade a progressivement renforcé sa présence auprès des multinationales, là où les processus financiers sont les plus complexes et les enjeux les plus élevés. C’est un mouvement essentiel, car il renforce mécaniquement les barrières à l’entrée. Une fois qu’une solution est déployée dans de grands environnements clients, qu’elle est connectée aux workflows, aux systèmes d’information et aux habitudes opérationnelles des équipes, la sortie devient coûteuse et risquée. Cette inertie joue en faveur de l’éditeur, d’autant plus lorsque la solution contribue directement à améliorer le cash.

Ces trois dimensions se nourrissent mutuellement. L’internationalisation enrichit la base de clients et les cas d’usage. Les grands comptes apportent une complexité métier qui valorise encore davantage la plateforme. La donnée consolidée renforce l’efficacité de l’IA. Et l’IA, à son tour, accroît la valeur perçue par les clients. Cette boucle vertueuse ne garantit pas tout, mais elle donne une réelle épaisseur stratégique au dossier.

L'IA : un risque évident, mais aussi un puissant accélérateur pour Sidetrade

C’est le point qui concentre le plus de fantasmes, donc celui qu’il faut traiter avec le plus de sérieux. Oui, l’IA peut perturber l’économie des logiciels métiers. Oui, certains outils spécialisés pourraient voir leur différenciation entamée si des solutions horizontales deviennent capables de gérer des processus complexes à moindre coût. Et oui, le marché a sans doute intégré une partie de cette peur dans la sanction boursière du titre.

Mais encore faut-il distinguer les acteurs qui subissent la vague de ceux qui s’efforcent de la canaliser à leur profit. Sidetrade appartient clairement à la seconde catégorie. La société ne découvre pas l’IA depuis six mois. Elle la travaille depuis longtemps, l’a nourrie avec sa propre masse de données, et cherche maintenant à la transformer en avantage industriel.

Son IA, Aimie, s’appuie sur un LLM spécialisé dans l'univers de l’Order-to-Cash. Elle analyse quotidiennement plusieurs milliers de milliards de dollars de transactions interentreprises afin de prédire les comportements de paiement de plus de 40 millions d’entreprises. L’enjeu n’est plus seulement de recommander des actions aux utilisateurs. Il est de faire émerger des agents autonomes capables de prendre en charge des pans entiers du processus, qu’il s’agisse du recouvrement, de la gestion de litiges ou du lettrage des règlements. Sidetrade indique d’ailleurs que 24 agents Aimie sont déjà en production ou en cours de déploiement.

C’est un point important, car il fait passer l’IA du registre du discours à celui de l’exécution. Beaucoup d’entreprises promettent l’automatisation intelligente. Peu sont capables d’expliquer avec précision où elle se loge, comment elle s’appuie sur des données propriétaires, et dans quels cas métiers elle opère déjà. Sidetrade semble avancer avec une logique métier claire : utiliser l’IA là où elle peut réellement fluidifier des processus financiers, sans se perdre dans un vernis marketing.

Il ne faut pas pour autant tomber dans l4optimisme naïf. Le risque de disruption demeure. Les grands éditeurs généralistes pourraient décider d’investir massivement le sujet. Les outils d’IA plus horizontaux pourraient progresser rapidement. Les promesses d’autonomie complète devront être confrontées à la réalité des processus financiers, qui exigent contrôle, traçabilité, auditabilité et fiabilité. Sur ces sujets, les discours technologiques vont souvent plus vite que l’adoption réelle.

Mais précisément, l’agilité de Sidetrade constitue ici une qualité appréciable. L’entreprise a la taille suffisante pour disposer d’une vraie base installée et d’une capacité d’investissement crédible, sans avoir la lourdeur des grands mastodontes logiciels. Elle a un marché bien identifié, une spécialisation profonde et une vitesse d’exécution qui peut lui permettre de rester à l’avant-garde de son segment. Le risque IA fait partie du dossier. Il ne doit pas être occulté. Il doit être pesé contre le fait que Sidetrade s’y engage avec conviction, budget et antériorité.

ezyCollect : bien plus qu’une acquisition, un changement d’échelle potentiel

S’il fallait désigner la décision stratégique la plus structurante des derniers mois, ce serait sans doute l’acquisition d’ezyCollect. Intégrée au 1er octobre 2025, elle a déjà contribué à hauteur de 2,2 M€ au chiffre d’affaires de l’exercice. À elle seule, la nouvelle zone Asie-Pacifique, qui comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines, représente 13% du chiffre d’affaires global au quatrième trimestre 2025. Ce n’est pas un simple appoint géographique. C’est un nouveau pilier.

L'intérêt d’ezyCollect dépasse pourtant la seule expansion régionale. L’opération permet surtout à Sidetrade d’entrer avec de vraies armes sur le marché des PME, un marché qu’elle adressait mal jusqu’ici avec une offre historiquement calibrée pour les grands comptes. La différence est majeure. Les PME ont besoin de solutions plus simples, plus rapides à déployer, plus faciles à prendre en main, avec des cycles commerciaux plus courts. ezyCollect répond précisément à cette logique, avec une implémentation annoncée en 48 heures.

Le pari stratégique est donc limpide : conserver la force de Sidetrade sur le segment Enterprise tout en s’ouvrant un second terrain de jeu, plus large, plus diffus, mais potentiellement très attractif si l’IA vient enrichir l’offre de manière pertinente. L’idée n’est pas de dissoudre ezyCollect dans la plateforme historique. L’idée est d’en faire une offre propre, dopée par les agents IA du groupe, afin de conquérir un nouveau type de clientèle. C’est un point fondamental. Les meilleures acquisitions ne sont pas toujours celles qui génèrent le plus vite des synergies de coûts. Ce sont souvent celles qui permettent d’élargir le marché adressable sans dénaturer le produit acquis.

ezyCollect coche précisément ces cases. Elle apporte une clientèle différente, une offre différente, une implantation immédiate en Asie-Pacifique, et une possibilité crédible d’essaimage international grâce au socle commercial et technologique de Sidetrade. Dans le même temps, elle permet aussi au groupe de mieux accompagner les filiales de ses grands clients présentes dans cette région. Autrement dit, la logique industrielle est cohérente dans les deux sens.

L’acquisition a été financée pour 37,3 M€, dont 34,7 M€ en numéraire et 2,6 M€ en actions gratuites Sidetrade. Un complément de prix limité reste envisageable. Le levier financier augmente, naturellement, mais le coût de la dette, à 3,1% sur 7 ans, paraît raisonnable. Ce point est loin d’être anodin. Financer une acquisition de croissance avec une dette bien négociée, tout en conservant ses actions propres, peut s’avérer une allocation de capital judicieuse si l’actif acquis délivre sa promesse. C’est exactement ce que le marché cherchera à vérifier en 2026.

Une structure financière encore saine, malgré un bilan plus chargé

L'acquisition d’ezyCollect a mécaniquement modifié la photographie bilancielle du groupe. Au 31 décembre 2025, Sidetrade affiche une trésorerie brute de 16,3 M€, contre 25,2 M€ un an plus tôt. L’endettement financier atteint 30,8 M€, principalement en lien avec le financement de l’opération.

Le bilan s’est donc tendu, mais sans donner le sentiment d’un dérapage. D’abord parce que Sidetrade reste rentable à tous les niveaux. Ensuite parce que le cash-flow d’exploitation atteint 8,7 M€, hors décalage du Crédit d’Impôt Recherche, ce qui confirme la capacité du groupe à générer des ressources internes. Enfin parce que la visibilité offerte par la base d’abonnements réduit une partie du risque associé à l’endettement.

La véritable question pour l’investisseur n’est pas tant de savoir si la dette existe, mais si elle finance une création de valeur supérieure à son coût. Si ezyCollect confirme son intérêt commercial et devient un bon vecteur de diffusion de l’IA vers les PME, le bilan apparaîtra rapidement sous un jour plus favorable. Si, à l’inverse, l’intégration s’avère plus lente ou moins fertile qu’espéré, le marché pourrait se montrer plus exigeant. C’est donc un point de vigilance, mais pas un motif d’inquiétude majeure à ce stade.

En parallèle, le groupe détient 85 437 actions auto-détenues, valorisées à 12,7 M€ actuellement. Olivier Claude Novasque, PDG du groupe, détient une participation de 35,29% dans Sidetrade (soit plus de 72 M€), ce qui traduit un alignement avec les actionnaires.

Une valorisation redevenue bien plus raisonnable

C’est probablement sur ce terrain que le dossier a le plus changé de visage. À 149 EUR, Sidetrade se paie aujourd’hui autour de 23 fois les bénéfices estimés pour 2026. Pour une société de croissance rentable, internationale, disposant d’un vrai effet de levier opérationnel et d’un profil technologique différenciant, ce multiple n’a plus grand-chose d’exubérant. Il reste exigeant au regard du marché dans son ensemble, bien sûr. Mais il devient beaucoup plus défendable au regard de la qualité intrinsèque de l'actif.

Toute la question est de savoir si le marché a déjà intégré le ralentissement commercial tout en sous-estimant la capacité de rebond. Plusieurs éléments invitent à penser que le pessimisme a pu aller trop loin lors du trou d'air des 102 EUR atteint début mars. La dynamique de prises de commandes a rebondi de +27% au troisième trimestre, en particulier aux États-Unis. Les besoins structurels des entreprises en matière de sécurisation du cash demeurent. La consolidation d’ezyCollect sur douze mois devrait mécaniquement accroître la taille du groupe en 2026. Et le plan stratégique qui sera dévoilé le 7 avril pourrait donner davantage de lisibilité sur la manière dont Sidetrade entend capter la valeur liée à l’IA agentique.

À ce prix (149 EUR), le dossier ne se présente plus comme une valeur de croissance surchauffée. Il ressemble davantage à un profil QARP-GARP (qualité et croissance à prix raisonnable) revenue sur des niveaux qui réouvrent le débat. La configuration mérite l’attention. D’autant que le fondateur, actionnaire à 36%, continue d’acheter régulièrement des titres sur le marché, ce qui renforce le signal de confiance.

Sidetrade n'est pas une histoire simple, ni une valeur refuge au sens traditionnel du terme. Le dossier exige d’accepter une part de risque technologique, une part de risque d’exécution sur les acquisitions, et une part d’incertitude sur le rythme exact du redressement commercial. Ce n'est donc pas une valeur pour amateur de certitudes absolues.

Si vous êtes capable de raisonner au-delà du bruit de marché, les arguments en faveur de l’entreprise sont nombreux. Le modèle économique est solide. Les revenus récurrents progressent vite. Les marges atteignent des niveaux records. L’effet de levier opérationnel est spectaculaire. L’internationalisation a été réussie. L’Amérique du Nord est devenue un vrai moteur. Le groupe élargit son terrain de jeu avec ezyCollect. Et surtout, l’entreprise ne subit pas la révolution de l’IA les bras croisés : elle essaie d’en devenir l’un des architectes sur son segment.

La baisse du titre a eu au moins une vertu : elle a rendu la valorisation plus compatible avec la qualité des fondamentaux. À 149 EUR, soit environ 23 fois les bénéfices estimés pour 2026, le marché ne paie plus Sidetrade comme une promesse sans risque, mais pas non plus comme une société ordinaire. C’est sans doute le bon entre-deux pour qui cherche une valeur de croissance rentable encore capable d'étonner.

Au fond, toute la thèse tient dans une idée simple : si la croissance commerciale retrouve progressivement du souffle, si l’intégration d’ezyCollect confirme son intérêt, et si le groupe convertit son avance dans l’IA en gains visibles pour ses clients, alors la chute récente du titre apparaîtra rétrospectivement comme une phase de désajustement, non comme le début d’un déclassement. Dans ce cas, Sidetrade pourrait bien redevenir ce que le marché apprécie toujours, tôt ou tard : une entreprise de niche, mondiale, rentable, ambitieuse, et capable de croître en créant de la valeur année après année.