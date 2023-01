Sidetrade : record de prises de commandes en 2022

Sidetrade s'inscrit en légère hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait état de la meilleure année de notre histoire en 2022, portée par une dynamique commerciale sans précédent.



L'action de l'éditeur de logiciels spécialisé dans le recouvrement des fonds, la gestion des litiges et la réduction du risque de crédit progresse actuellement de 0,3% dans un marché parisien en repli de 0,4%.



Dans un communiqué, le spécialiste de l'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du flux de trésorerie des entreprises, fait état d'un record de prises de commandes l'an dernier, avec un gain de 36%.



Son chiffre d'affaires annuel a grimpé de 13% à 36,8 millions d'euros, une performance due à la forte progression de l'international qui représente, pour la première fois de son histoire, 54% du chiffre d'affaires total dont 24% provenant déjà d'Amérique du Nord.



Sachant que l'intégralité de ses contrats sont indexés sur l'inflation, Sidetrade estime disposer d'un excellente maitrise des prix ('pricing power') susceptible de protéger ses revenus des incertitudes et des pressions inflationnistes.



Au-delà de la solidité de ses fondamentaux, le groupe met ainsi en avant des perspectives de croissance 'très favorables'.



