Sidetrade : Bilan annuel 2020 du contrat de liquidité

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, publie le bilan annuel 2020 du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié à Louis Capital Market par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 étaient :

Nombre d’actions : 2 586 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 198 879,28 €

Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achat



3 925 titres 596 761,01 € 356 transactions Vente



4 194 titres 595 517,98 € 327 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020 (cf. communiqué du 2 juillet 2020), les moyens qui figuraient au compte de liquidité étaient :

Nombre d’actions : 2 476

Solde en espèces du compte de liquidité : 200 823,23 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 100 000,00 €.

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc , le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).





