Sidetrade S A : Résultat du premier semestre 2020

Sans préjuger des impacts économiques à venir, la robustesse de nos fondamentaux, la pertinence de notre positionnement stratégique associée à l'accélération de nos investissements commerciaux vont non seulement nous permettre d'afficher sur 2020 une performance inégalée dans l'histoire de Sidetrade mais d'ores et déjà de préparer dans les meilleures conditions la croissance de nos activités sur 2021 et au-delà ».

Cette crise du Covid-19 a le mérite de passer au révélateur la solidité de nos fondamentaux et la réalité de notre potentiel de développement. D'une part, la résilience de notre modèle SaaS se démontre factuellement sur le premier semestre avec une croissance à deux chiffres de notre activité au plus fort de la crise. D'autre part, le positionnement de Sidetrade, visant à permettre aux entreprises de sécuriser et d'accélérer leur génération de cash-flow, entre plus que jamais en résonnance avec les attentes des directions financières. La pertinence de nos investissements dans le domaine de l'Intelligence Artificielle conjuguée à l'amélioration continue de nos capacités commerciales, nous a permis de remporter de nombreux succès partout dans le monde, comme l'atteste le niveau historique de prises de commande sur le deuxième trimestre. Enfin, sur le plan du résultat, l'effet de levier du modèle par abonnement joue à plein malgré la poursuite d'une politique offensive de nos investissements.

Plus que jamais, la récurrence du modèle SaaS de l'éditeur a démontré toute sa résilience face à la crise économique. Pour rappel, Sidetrade affiche 89% de revenus récurrents sur le semestre.

L'attrition reste maîtrisée sur les grands comptes avec un taux de 4,2% au 30 juin 2020 contre 5% au 30 juin 2019, un des ratios les plus faibles dans l'industrie du cloud.

Très forte progression du Résultat Net à 103% tout en poursuivant une politique offensive d'investissements

Au premier semestre 2020, le Résultat d'Exploitation de Sidetrade a bondi de 94% à 1,3 M€, reflétant la hausse des revenus sur la période et l'effet de levier du modèle SaaS.

Cette très bonne performance s'explique par une croissance de la marge brute de 1,6 M€ pour atteindre 11,4 M€ (Vs 9,8 M€ sur le premier semestre 2019), soit un taux de marge brute de 79% du chiffre d'affaires (Vs 78% au premier semestre 2019). La contribution des abonnements SaaS représente 93% de cette marge brute et confirme ainsi la rentabilité incrémentale du pur modèle SaaS de la société.

Toujours sur le semestre, Sidetrade a investi 1,6 M€ supplémentaires (+16%) afin d'augmenter notamment ses ressources en vente et marketing et accompagner la croissance future de ses activités.

Dans le même temps, le contexte inédit du Covid-19 a permis de générer des économies de 0,7 M€ sur le semestre liées principalement à la diminution des frais de déplacements et des primes commerciales.

Le Résultat d'Exploitation intègre notamment un Crédit d'Impôt Recherche de 0,9 M€ (Vs 1,0 M€ au 1er semestre 2019) ainsi qu'une activation des frais de R&D de 0,10 M€ (Vs 0,15 M€ au 1er semestre 2019).

Fort de cette dynamique, le Résultat Net semestriel s'élève 1,1 M€, en hausse de 103%.

Une situation financière renforcée

Au 30 juin 2020, la structure financière de Sidetrade se renforce avec une trésorerie qui s'élève à 11,8 M€, contre 5,3 M€ au 31 décembre 2019 et un endettement financier quasi nul (0,3 M€).

Pour mémoire, la société détient également 66 000 actions en propre pour une valeur estimée au 30 juin 2020 de 4,6 M€.

Malgré un contexte macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, la performance du premier semestre 2020 permet à la direction de Sidetrade de rester confiante sur sa capacité à afficher une croissance à deux chiffres de son activité sur l'exercice 2020.

Prochaine publication

Chiffre d'Affaires du troisième trimestre 2020 : 20 octobre 2020 (après Bourse)

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence Artificielle sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers du parcours client : le développement commercial, la fidélisation et la vitesse d'encaissement.

Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet à plus de 2700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'être plus compétitives.

Pour plus d'information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

