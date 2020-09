Sidetrade S A : Résultats de qualité, au-dessus de nos attentes – Analyse Gilbert Dupont

Confirmation de notre hypothèse d'inflexion de la MOP en 2022

Suite à nos échanges avec le management, nous comprenons que 1/ le pipeline commercial devrait être dynamique sur le S2 (rendant crédible notre estimation de CA 20) et 2/ la progression des OPEX devrait reprendre sur le S2 et accélérer sur 2021. En conséquence, nous laissons inchangée notre prévision de CA 20 (29,0 M€, +12,8%, +11,5% sur le S2) mais nous revoyons légèrement en baisse notre estimation d'OPEX (de -0,4 M€ pour intégrer l'effet covid sur les coûts) pour désormais tabler sur un ROP 20 de 2,3 M€ (vs 1,9 M€ précédemment). Notre BPA 20 est ainsi relevé de +19,9%. Pour 2021, nous gardons notre prévision de CA mais nous augmentons notre prévision d'OPEX pour tabler sur un ROP 21 de 2,1 M€ (vs 2,3 M€ auparavant). Il est important de noter que même si nous augmentons notre estimation d'OPEX 2021, nous confirmons notre hypothèse d'inflexion de la MOP attendue pour 2022 (GD ROP de 3,5 M€ vs 2,1 M€ en 21e) qui devrait, selon nous, signifier le commencement du levier opérationnel pour le groupe.

Opinion Acheter, TP relevé à 110 € (DCF)

Nous maintenons notre opinion Acheter avec un TP relevé à 110 € (DCF, WACC abaissé à 6,4% avec la mise à jour des paramètres de marché). Sidetrade nous semble rassembler un nombre important de qualités pour un groupe technologique : 1/ une stratégie pertinente de prise de PDM via des investissements commerciaux (qui certes pèsent sur la rentabilité mais augure un important levier opérationnel à MT, dès 2022), 2/ un positionnement sur un secteur très porteur (combinant dynamisme de l'IA aux enjeux actuels de sécurisation de cash-flow), 3/ un avantage technologique certain grâce à la grande fiabilité de ses algorithmes et 4/ des perspectives financières très attractives (croissance topline de c.+20% anticipée en 2021 et 2022 et inflexion de la MOP à partir de 2022).