Sidetrade S A : intègre la sélection 2021 de Midcap Partners

11 Janvier 2021

Spécialiste de l'Audio Digital

AudioValley est un groupe leader et pionnier 100% dédié à l'Audio Digital. Après plusieurs opérations structurantes (remboursement de la dette Vivendi, cession de Storever, rachat des minoritaires de Jamendo) qui lui ont permis de solder définitivement son passé et de se recentrer sur deux activités à très fort potentiel (Targetspot et Jamendo), le groupe a désormais les mains complètement libres pour mettre en œuvre une stratégie de développement ambitieuse

Targetspot : une histoire de croissance

Représentant près de 90% du CA d'AudioValley, Targetspot est une plateforme technologique d'agrégation et de monétisation de contenus audio digitaux. Opérant en Amérique du Nord et en Europe (respectivement 70% et 30% du CA), l'activité de Targetspot présente une empreinte internationale forte, avec des annonceurs et des éditeurs de premier rang. Ses diverses implantations constituent autant de sources de croissance permettant de capter une part croissante des revenus publicitaires amenés à se déverser dans l'audio digital (Radio Digitale, Services de Streaming, Podcast, etc.). Le niveau d'investissement dans l'Audio Digital, bien qu'en forte croissance, est en effet très loin de ses niveaux d'audience, la Radio FM continuant d'absorber le gros des budgets publicitaires (75% aux US et 10% en Europe). Mais l'appétit des annonceurs pour l'Audio Digital est tel qu'une bascule des budgets sur ce média est inéluctable. Elle va offrir un formidable catalyseur de croissance pour Targetspot

Jamendo : une histoire de disruption

Jamendo est une plateforme de gestion de droits et de commercialisation de licences musicales. Derrière son CA encore un peu confidentiel (2 - 3 M€) mais fort de sa maîtrise technologique dans le domaine de l'audio digital et de son agrément en tant qu'Entité de Gestion Indépendante, Jamendo arrive avec l'ambition de bousculer le marché des sociétés de gestion collectives (type SACEM en France). Un marché considérable (évalué à 6 Md€) que la commission européenne a souhaité réveiller en l'ouvrant à la concurrence pour en améliorer la transparence, l'adapter aux nouveaux usages qu'apporte le Digital en matière de création et de diffusion musicale, et permettre une meilleure allocation des revenus aux détenteurs des droits.

Un potentiel de revalorisation encore très important

AudioValley est société d'Ad Tech qui constitue une formidable histoire de croissance sur des marchés extrêmement porteurs et en pleine transformation. Son empreinte commerciale à l'international et ses technologies dans l'Audio Digital lui apportent une valeur stratégique que sa valorisation actuelle ne reflète absolument pas. Après une année 2020 blanche, le groupe présente un potentiel de très fort rebond de son CA en 2021. Nous maintenons notre recommandation à l'Achat avec un objectif de cours de 7 €.