Sidi Kerir Petrochemicals Co. S.A.E est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits pétrochimiques. Le groupe propose essentiellement de l'éthylène, du polyéthylène haute densité et du polyéthylène basse densité linéaire utilisés notamment dans la production de sachets en plastique, de films agricoles, de récipients, de palettes, de boîtes, de poubelles et de jouets.

Secteur Produits chimiques de base