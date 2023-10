Sidus Space, Inc. est une société de services spatiaux. La société se concentre sur la conception, la fabrication, le lancement et la collecte de données de satellites commerciaux. Elle soutient des clients commerciaux de l'espace, de l'aérospatiale, de la défense, de la marine sous-marine et d'autres clients commerciaux et gouvernementaux. Les services de la société comprennent l'ingénierie de conception multidisciplinaire, l'usinage et la fabrication de précision par commande numérique par ordinateur (CNC), le décolletage, la soudure et la fabrication certifiées par l'American Welding Society (AWS), les assemblages électriques et électroniques, la fabrication de faisceaux de câbles, l'impression tridimensionnelle (3D) de composites et de métaux, la fabrication de satellites, l'intégration de charges utiles de satellites et le soutien aux opérations, le déploiement de satellites et les essais et la recherche en microgravité. La société propose des services de fabrication de matériel satellitaire/espace, de fabrication de matériel satellitaire/espace et d'analyse d'informations, d'images et de données géospatiales dans l'espace.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense