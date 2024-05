Sidus Space, Inc. est une société de satellites à multiples facettes dans le domaine de l'espace et des données en tant que service. La société se concentre sur la fabrication de matériel critique, les services d'ingénierie pluridisciplinaires, tels que la conception de satellites, la production, la planification du lancement, les opérations de mission et l'assistance en orbite. Ses produits et services sont proposés par l'intermédiaire de ses quatre unités commerciales : Fabrication de matériel spatial et de défense, Fabrication de satellites et intégration de charges utiles, Solutions de données spatiales, et Produits et services d'intelligence artificielle/apprentissage machine (AI/ML) pour soutenir les clients depuis le concept jusqu'à l'orbite terrestre basse et au-delà. Son offre d'infrastructure spatiale en tant que service prévoit la conception et la fabrication de satellites, l'exploitation de constellations et l'hébergement de charges utiles. La société opère à partir d'un site de fabrication, d'assemblage, d'intégration et d'essai de 35 000 pieds carrés, axé sur des solutions intégrées verticalement d'infrastructure spatiale en tant que service, y compris l'assistance satellite de bout en bout.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense