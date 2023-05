Siegfried acquiert une participation majoritaire dans Dinamiqs

Zurich (awp) - Le fournisseur argovien de l'industrie pharmaceutique Siegfried a pris une participation majoritaire dans la biotech suisse Dinamiqs. Simultanément, l'entreprise de Zofingue se dit confiante pour la marche des affaires durant le 1er semestre en cours.

Dans son communiqué de jeudi soir, Siegfried indique avoir acquis une participation de 95% dans Dinamiqs, les 5% restants demeurant en mains de la maison-mère Dinaqor. Cinq ans après la conclusion de cette transaction, Siegfried disposera d'une option pour acquérir les 5% restants.

L'investissement total, qui inclus le développement d'une nouvelle installation de production, se chiffre autour de 50 millions de francs suisses ("autour du million à deux chiffres moyen"). L'opération est financée par les liquidités disponibles et des lignes de crédit, a précisé Siegfried.

Dinamiqs est une biotech suisse qui développe et produit des vecteurs viraux pour les thérapies cellulaire et génétique. Dinaqor est une société des sciences de la vie spécialisée dans le développement de médicaments à un stade initial et l'utilisation de médicaments génétiques ciblés sur des organes.

Sur la bonne voie au S1

L'acquisition n'aura que peu d'influence sur la performance financière de Siegfried à court terme. L'entreprise table sur un chiffre d'affaires annuel supplémentaire à hauteur du million à un chiffre bas. Au niveau des bénéfices, l'influence sera négligeable.

Siegfried indique être sur la bonne voie au niveau des résultats du 1e semestre et que cela devrait permettre de déboucher, sur l'ensemble de l'année, sur des chiffres dans le haut de la fourchette visée. Auparavant, le groupe argovien avait indiqué attendre une croissance du chiffre d'affaires en monnaies locales avec un taux à un chiffre bas à moyen et sur une marge Ebitda de base de 20% ou plus.

Le groupe veut amener les affaires de Dinamiqs à un niveau commercial. La nouvelle installation de production sera installée, comme l'actuelle, dans le bio-technoparc de Zürich-Schlieren et sera probablement mise en service en 2025.

Dirigée par Euard Ayuso Dinamiqs poursuivra ses activités sous son nom et de manière largement indépendante, au sein du groupe Siegfried.

ys/rp