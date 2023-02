Siegfried boucle 2022 sur des résultats en hausse mais inférieurs aux prévisions

Zurich (awp) - Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Siegfried a fait état mercredi de résultats en hausse à tous les niveaux, mais inférieurs aux prévisions de la communauté financière, y compris le relèvement du dividende.

Le chiffre d'affaires net a bondi de 11,5% pour s'établir à 1,23 milliard de francs suisses, à la faveur notamment de l'intégration réussie de deux sites de production espagnols rachetés à Novartis. Exprimée en monnaies locales, la croissance a été de 15,6%, précise le groupe argovien dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de base a décollé de près d'un tiers (+31,5%) à 272,5 millions de francs suisses, alors que la marge afférente a progressé de 3,4 points de pourcentage, à 22,2%. Le bénéfice net a connu une progression encore plus marquée (+34,1%) à 127,8 millions.

Fort de ces résultats, le groupe zofingien proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 3,40 francs suisses par action au titre de l'année écoulée, soit 20 centimes de plus que pour l'exercice précédent.

A l'exception de la marge Ebitda, conforme aux prévisions, les chiffres du jour - y compris la rémunération des actionnaires, attendue à 3,80 francs suisses en moyenne - sont restés en deçà des projections les plus conservatrices des analystes sondés par AWP.

Pour l'année en cours, la direction de Siegfried anticipe une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants (TCC) comprise entre 1 et 5%, assortie d'une marge Ebitda "de 20% ou plus" et prévoit d'investir entre 10 et 15% de ses recettes. A moyen terme, l'entreprise espère étoffer tant ses revenus que sa rentabilité.

