Siegfried: le responsable des sites espagnols rejoint la direction générale

Zurich (awp) - Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Siegfried annonce lundi l'intrégration à compter d'octobre de Marcel Imwinkelried au sein de sa direction générale, en qualité de directeur des opérations pour l'unité Produits médicinaux. Il remplacera à ce titre le directeur général Wolfgang Wienand, qui occupait temporairement cette fonction depuis début janvier.

La firme de Zofingue rappelle dans son communiqué avoir scindé en début d'année ses opérations en deux subdivisions: Produits médicinaux et Substances médicinales, dans la foulée de la reprise de deux usines de Novartis en Espagne.

Marcel Imwinkelried avait alors quitté la multinationale pharmaceutique rhénane pour rejoindre Siegfried et supervisait depuis les sites ibériques de Barberà del Vallès et d'El Masnou, ainis que de celui d'Irvine en Californie. Il héritera cet automne de ceux de Hameln en Allemagne et de Hal Far à Malte.

Irene Wosgien avait, elle, pris les commandes de l'unité dédiée aux substances actives dès janvier.

