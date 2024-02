Siegfried Holding AG est une société de sciences de la vie basée en Suisse qui est active dans la fabrication primaire et secondaire de médicaments. La société produit à la fois des substances médicamenteuses et des produits pharmaceutiques. Le portefeuille de substances médicamenteuses comprend le développement et la fabrication sous contrat d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et de produits intermédiaires. Le portefeuille de produits pharmaceutiques comprend l'octroi de licences et le développement et la fabrication en sous-traitance ou en co-développement de solides oraux et de produits stériles. Les produits et substances de la société sont développés pour le traitement de l'hypertension, de l'hyperplasie bénigne de la prostate, de la dépression, de la leucémie myéloïde chronique, du glaucome, de l'asthme, de la schizophrénie et des troubles bipolaires et du diabète. La société exploite des installations de production en Suisse, en Allemagne, en France, à Malte, aux États-Unis, en Chine et en Espagne.

Secteur Produits pharmaceutiques