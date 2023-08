Siem Offshore Inc est une société basée en Norvège. Son activité principale est la propriété et l'exploitation de navires de soutien offshore (OSV) pour l'industrie des services énergétiques offshore et le marché des énergies renouvelables offshore. La société exploite une flotte de 28 navires, dont Siem Symphony, Siem Thiima, JOIDES Resolution et Siem Pride, entre autres. Les activités de Siem Offshore sont divisées en six segments à déclarer : Les navires de ravitaillement de plates-formes (PSV), les navires de construction sous-marine offshore (OSCV) et les navires d'intervention sur puits (WIV), les navires de ravitaillement des remorqueurs d'ancrage (AHTS), la flotte canadienne, le carottage scientifique et la flotte brésilienne. Siem Offshore Inc possède plusieurs filiales, telles que Secunda Holdings Limited, Siem Offshore Rederi AS, Siem Offshore US Holding AS ainsi que Siem Offshore Maritime Personnel AS.