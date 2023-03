RBC revoit à la hausse l'objectif de Siemens à 160 euros - 'Surperformance'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque canadienne RBC a relevé son objectif de cours sur Siemens de 155 à 160 euros et maintenu sa recommandation à "surperformance". Les groupes industriels européens ont réalisé un nouveau bon trimestre, a écrit l'analyste Mark Fielding dans une étude sectorielle publiée mardi. Environ trois quarts d'entre eux ont dépassé les attentes ou ont relevé leurs perspectives pour 2023, a-t-il ajouté. M. Fielding s'attend à la poursuite d'une bonne dynamique commerciale, qui ne devrait se normaliser que l'année prochaine, et estime que les valorisations des entreprises sont encore attrayantes malgré la hausse du cours des actions. Il voit notamment d'un bon œil Siemens, IMI, Alfa Laval et Coats./gl/bek

Publication de l'étude originale : 20.03.2023 / 18:25 / EDT

Première diffusion de l'étude originale : 21.03.2023 / 00:45 / EDT

