Siemens : Berenberg abandonne sa recommandation d'achat

Berenberg a annoncé vendredi avoir abaissé sa recommandation sur Siemens, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 175 à 170 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste justifie sa décision par le fait que les prévisions de marchés établies sur le conglomérat industriel allemand vont devenir 'de plus en plus difficiles à dépasser'.



'Le dossier Siemens reste séduisant dans une optique pluriannuelle avec un titre qui reste profondément décoté par rapport à la valeur intrinsèque des actifs sous-jacents', estime l'intermédiaire.



'Mais le potentiel de bonne surprise par rapport aux estimations du consensus est limité sur le court terme et la prochaine séquence de revalorisation passera très certainement par des changements au niveau du portefeuille', conclut-il.



