Siemens : Jefferies rehausse son objectif

Jefferies a relevé jeudi son objectif de cours sur Siemens, qu'il fait passer de 175 à 190 euros, tout en maintenant son conseil d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker américain s'alarme de l'écart de valorisation croissant qui sépare Siemens du fabricant américain d'équipements industriels Rockwell, dont le cours de Bourse a grimpé de plus de 20% au cours des trois derniers mois.



Pour Jefferies, la différence de valorisation entre Rockwell et 'Digital Industry', la branche d'automatisation industrielle et de digitalisation de Siemens, atteint aujourd'hui une 'déconnexion injustifiée'.



En se basant sur la capitalisation boursière de Rockwell et sur celle de Dassault Systèmes pour la partie logiciels, le courtier arrive à une valorisation de 128 euros par titre pour la seule division 'Digital Industry', là où l'action Siemens s'échange actuellement à 141 euros.



Jefferies ajoute qu'avec un rendement FCF/P de l'ordre de 7%, le titre lui semble 'particulièrement attractif'.



L'action Siemens était en hausse de 0,6% jeudi à la Bourse de Francfort suite à ces commentaires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.