Siemens : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse révise ses estimations, augmente ses prévisions et réitère sa recommandation de surperformance. ' Siemens reste un choix de premier plan dans le secteur ' indique Credit Suisse.



L'analyste relève les estimations du bénéfice d'exploitation de l'exercice 2021-2023 de 3,5% et le BPA du groupe de 2,5% en moyenne, ce qui entraîne une légère hausse de l'objectif de cours à 167E contre 165E.



L'analyste estime que les multiples des pairs sont restés largement inchangés par rapport à février et les prévisions d'EBITA sont plus élevées de 3 %.



' Nous estimons que Siemens se négocie à environ 13 fois l'EV/EBITA de l'exercice 2022, ce qui nous semble attrayant par rapport à la moyenne de 17,3 fois pour ABB et Schneider '.



