Siemens : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Siemens avec un objectif de cours rehaussé de 164 à 170 euros, notant que l'action se traite sur un rendement FCF très attractif de 6,2%, contre 4,4% pour sa couverture.



A l'approche de la publication des résultats de deuxième trimestre comptable, le 7 mai, le broker prévoit un EBITA industriel du groupe battant de 7% le consensus, 'tiré par les activités digital industry, en raison de tendances à cycle court plus fortes'.



Jefferies s'attend aussi à ce que le titre du groupe industriel allemand se revalorise vers un multiple sectoriel au cours des 12 prochains mois, 'grâce à une croissance et des perspectives de marge supérieures à la moyenne du secteur'.



