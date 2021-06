Siemens : Oddo maintient son conseil sur le titre

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Siemens, avec un objectif de cours inchangé de 138 euros.



L'analyste note que le CMD (journée des investisseurs) du 24 juin a créé une légère baisse de l'action toute la journée, soulignant que les attentes des investisseurs n'ont pas été dépassées. 'Le marché espérait des objectifs plus agressifs, voire une autre approche financière', notamment après le recentrage de Siemens et l'arrivée de Roland Busch, le nouveau p.d.-g.



'Le groupe a de fait légèrement rehaussé ses objectifs (chiffres en moyenne à travers le cycle), mais n'a pas donné d'objectifs plus précis pour les prochaines années', précise Oddo.



Ainsi, la croissance annuelle comparable des revenus vise 5-7% à travers le cycle (précédemment 4-5%), les BPA hors PPA doivent croître à un pourcentage à un chiffre élevé (nouvelle mesure) et le dividende progresser régulièrement, rapporte l'analyste.



