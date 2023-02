4000 exposants à la Foire de Hanovre - thème de la production respectueuse du climat

HANOVRE (dpa-AFX) - Lors de la première grande édition de la Foire de Hanovre après la crise de Corona, quelque 4000 exposants présenteront mi-avril leurs nouveautés pour une production plus respectueuse du climat. Le directeur du salon, Jochen Köckler, a présenté mercredi le programme de la plus importante exposition industrielle. Le thème central est celui des technologies qui doivent conduire à moyen terme à une production neutre en CO2 et à une économie circulaire économisant les ressources. Concrètement, il s'agit de la gestion de l'énergie et de la mise en place d'une économie de l'hydrogène, mais aussi de l'automatisation, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et des procédés de fabrication en réseau pilotés par les données.

"Nous sommes actuellement confrontés à quatre défis considérables : Le changement climatique, la pénurie d'énergie, les chaînes d'approvisionnement interrompues et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée", a déclaré Köckler. "Les solutions à ces problèmes seront de nature technique. Et à la Foire de Hanovre, les solutions sont réunies". Parmi les exposants, on trouve du 17 au 21 avril Siemens, SAP ou Festo. De nombreuses PME et start-up se sont également inscrites /jap/DP/jha.