Aquila European Renewables PLC - société d'investissement axée sur les projets d'efficacité énergétique - déclare que les problèmes de Siemens Energy n'affecteront pas l'actif Svindbaek d'Aquila European. C'est le seul actif du portefeuille qui utilise actuellement des turbines Siemens Gamesa. Svindbaek représente environ 9 % de la valeur de l'actif net de l'entreprise au 31 mars. "Une évaluation préliminaire effectuée par le conseiller en investissement de la société a conclu qu'il n'y a aucune preuve suggérant que les problèmes techniques identifiés par SG dans le communiqué de presse susmentionné affectent les turbines utilisées à Svindbaek. Il est important de noter que Svindbaek n'a pas connu de défauts en série dans le passé et que les problèmes techniques identifiés par SG sont liés à une série de turbines qui n'est pas utilisée par Svindbaek", précise Aquila European. Siemens Energy, cotée à Francfort, a averti plus tôt en juin que les problèmes techniques de son unité de production d'éoliennes étaient plus graves qu'on ne le pensait. Le groupe a abandonné son objectif de bénéfice annuel et a déclaré qu'il mettait de côté plus d'un milliard d'euros au cours des prochaines années pour résoudre les problèmes de sa filiale Siemens Gamesa, spécialisée dans les turbines éoliennes et en difficulté.

Adnams PLC - brasseur, distillateur et détaillant basé dans le Suffolk, en Angleterre - déclare que les cinq premiers mois de 2023 ont été "difficiles", le niveau des revenus reflétant la faible confiance des consommateurs. Cependant, le mois de juin a été plus prometteur. Adnams déclare : "En juin, le désir des clients de visiter les régions rurales et côtières s'est accru, ce dont les pubs et les commerces de détail d'Adnams ont profité. Le mois de juin a également montré des signes d'un commerce plus positif dans le secteur de la restauration, avec une augmentation des volumes et du nombre de clients. Comme pour toutes les entreprises du secteur, les perspectives pour les six mois restants de l'année sont loin d'être certaines, alors que l'économie espère se remettre des impacts de la crise du coût de la vie, de l'inflation et des taux d'intérêt toujours élevés".

GSTechnologies Ltd - Société de solutions informatiques basée à Milton Keynes, Angleterre - La Financial Conduct Authority britannique informe la société qu'elle ne remplit pas les critères d'admission au Sandbox, un programme qui permet de tester auprès des consommateurs des "propositions innovantes sur le marché". GSTechnologies déclare : "La FCA a proposé à l'entreprise de participer à son programme Innovations Pathway, une initiative destinée à aider les entreprises de services financiers à lancer des produits et des services innovants, ce que l'entreprise est heureuse d'accepter. Ce programme permet à l'entreprise de bénéficier de l'assistance d'un chargé de dossier de la FCA qui l'aidera à développer "une voie appropriée pour la progression de ses projets de stablecoin". GSTechnologies ajoute : "Cela peut impliquer une future application de bac à sable réglementaire ou une préparation à l'autorisation réglementaire sans avoir besoin de tests supervisés."

RTW Biotech Opportunities Ltd - société d'investissement spécialisée dans le secteur des sciences de la vie - La société Tourmaline Bio Inc. conclut un accord de fusion avec Talaris Therapeutics Inc. La nouvelle société se concentrera sur le programme Tourmaline's Tour006, qui vise à traiter les maladies thyroïdiennes de l'œil et les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. RTW Biotech avait participé au financement de série A de Tourmaline à hauteur de 112 millions de dollars au début de l'année. Mardi, RTW Biotech a changé de nom pour devenir RTW Venture Fund.

Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - L'unité finlandaise Grafintec Oy a obtenu une extension de la parcelle 1, bloc 3017, dans la zone de GigaVaasa. Beowulf envisage d'y construire une usine de matériaux pour anodes de graphite. La réservation de la parcelle est valable jusqu'au 31 janvier, avec une option de prolongation.

EDX Medical Group PLC - développeur londonien de produits de diagnostic pour aider à prédire le risque de maladie - reçoit un "investissement stratégique" d'une valeur de 500 000 GBP de la part de Boru Ltd. Le soutien prend la forme d'une souscription de 6,3 millions d'actions à 8 pence chacune. "L'investissement de Boru dans la société servira à soutenir l'expansion des capacités d'EDX Medical et à aider les clients qui fournissent des soins personnalisés aux patients atteints de cancer au Royaume-Uni et en Europe", explique EDX.

Bradda Head Lithium Ltd - société d'exploration de lithium dans l'État américain de l'Arizona - a obtenu une prolongation du délai de dépôt au Canada pour les résultats financiers de l'exercice clos le 28 février, jusqu'au 28 août, soit plus près de la date limite du 31 août fixée par l'AIM. L'échéance canadienne initiale était fixée à mercredi, mais Bradda Head a indiqué qu'un changement d'auditeur l'avait empêchée de la respecter. Il note que la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a accordé une ordonnance d'interdiction d'opérations de la part de la direction, qui interdit à son directeur général et à son directeur financier de négocier des actions de la société tant que les rapports n'ont pas été déposés. Bradda Head ajoute : "La seule raison du changement d'auditeur était de se conformer à l'exigence du TSX-V selon laquelle un auditeur doit être reconnu par le Conseil canadien pour la reddition de comptes, ce qui n'était pas le cas de nos auditeurs précédents. À la suite de ce changement, les nouveaux auditeurs de la société ont eu besoin de plus de temps pour mener à bien cette nouvelle mission, d'où la nécessité d'une courte prolongation".

Nostrum Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière indépendante axée sur le bassin de la mer Caspienne - déclare un chiffre d'affaires de 17,4 millions USD au premier trimestre 2023, soit une baisse de 71 % par rapport aux 60,2 millions USD de l'année précédente. "Bien que les revenus aient diminué au premier trimestre 2023, la direction s'attend à ce que les ventes et les revenus du premier semestre et de l'exercice restent conformes aux objectifs et aux attentes", déclare Nostrum, ajoutant que la baisse est due à la diminution de la production et à la baisse des prix moyens des produits. Les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ont diminué de 89 %, passant de 40,5 millions USD à 4,6 millions USD. La production du trimestre s'est élevée en moyenne à 10 479 barils d'équivalent pétrole par jour, contre 14 683 barils l'année précédente.

TPXimpact Holdings PLC - Société de conseil en technologies de l'information basée à Londres - Accepte la réinitialisation des conditions de la facilité de crédit renouvelable de 30 millions de livres sterling avec HSBC. Elle déclare qu'à la suite d'une renonciation aux engagements, elle devra "maintenir des niveaux minimums de liquidités" sur une base mensuelle. Elle devra également atteindre un niveau minimum de performance en matière de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sur une base trimestrielle. "La direction estime que la structure actualisée des engagements offre une stabilité renouvelée à l'entreprise et une base solide pour atteindre ses objectifs de performance", indique TPXimpact. Ces conditions s'appliquent jusqu'au trimestre se terminant le 30 septembre 2024.

Leeds Group PLC - Entreprise de fabrication textile basée dans le West Yorkshire, Angleterre - La division Hemmers-Itex Textil Import Export GmbH trouve une "erreur dans son système de stock". Le stock au 31 mai était surévalué de 408 000 GBP. Leeds indique que 189 000 GBP concernaient l'exercice clos le 31 mai 2023 et 219 000 GBP l'exercice précédent. Leeds ajoute : "L'erreur de programmation a maintenant été corrigée : "L'erreur de programmation a été corrigée.

World Chess PLC - Organisation basée à Londres cherchant à promouvoir "l'attrait du marché de masse pour les échecs" - Signe un partenariat de trois ans avec ITcom Domains Ltd. Ce partenariat fait d'ITcom le sponsor officiel de la série d'échecs Armageddon de World Chess, que l'organisation décrit comme une "nouvelle touche de fraîcheur au jeu traditionnel et intemporel". Dans Armageddon, les joueurs sont également confrontés à une "pression temporelle immense". "Dans le cadre de ce partenariat, it.com bénéficiera d'un placement de logo dans la zone de jeu de la série ainsi que sur les uniformes des joueurs. Il aura également accès à la diffusion et au contenu vidéo et sera inclus dans l'intégration numérique. En outre, it.com et World Chess prévoient de développer conjointement des services pour les clubs d'échecs physiques et en ligne qui seront introduits plus tard cette année, afin de contribuer à populariser le jeu", ajoute World Chess. World Chess recevra plus de 1,2 million d'euros au cours de la durée de l'accord.

