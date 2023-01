CORRECTION : Le Japon et l'UE en tête pour les brevets sur l'hydrogène

(Dans la dépêche du 10 janvier, un chiffre a été corrigé dans la dernière phrase du troisième paragraphe : L'UE dans son ensemble a atteint 28 rpt 28 pour cent selon l'EPA...)

MUNICH (dpa-AFX) - Le Japon et l'UE sont en tête dans la technologie de l'hydrogène. C'est ce que révèle une étude de l'Office européen des brevets (OEB) et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publiée mardi. Le président de l'OEB, António Campinos, a déclaré : "Exploiter le potentiel de l'hydrogène est un élément essentiel de la stratégie européenne visant à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050".

Les nouveaux poids lourds en matière de brevets sur l'hydrogène sont les entreprises des secteurs automobile et chimique, qui se concentrent sur les technologies d'électrolyse et de pile à combustible, indique l'étude. Un électrolyseur peut produire de l'hydrogène à partir de l'électricité produite par des éoliennes ou des panneaux solaires, ce qui permet de stocker l'énergie. "Les régions les plus innovantes sont désormais en concurrence pour la première phase de déploiement industriel, et les données indiquent que l'Europe prend de l'avance en tant que lieu d'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électrolyseurs".

Aujourd'hui, l'hydrogène est généralement produit à partir de gaz naturel. Mais l'innovation "se déplace vers des solutions à faibles émissions, l'UE et le Japon étant en tête, les États-Unis perdant du terrain", indique l'étude. Le Japon a obtenu 24 % de tous les brevets sur l'hydrogène délivrés entre 2011 et 2020, les États-Unis 20 % et l'Allemagne 11 %. L'UE dans son ensemble a atteint 28 pour cent et la Chine 4 pour cent, selon l'EPA.

Le fabricant de gaz français Air Liquide et son concurrent germano-américain Linde sont arrivés en tête pour les brevets relatifs à la technologie de l'hydrogène établie. BASF, Siemens et Bosch font également partie des principaux demandeurs mondiaux. Munich et la région de la Ruhr font partie des dix premières régions du monde pour la technologie de l'hydrogène, tout comme Paris. En Allemagne, Francfort, Stuttgart et Nuremberg ont également déposé de nombreuses demandes.

C'est dans l'industrie automobile que l'on trouve le plus d'innovations pour les applications. Les principaux demandeurs sont des entreprises japonaises et coréennes, avec Toyota, Hyundai et Honda en tête. Pour les autres applications industrielles, l'EPA et l'AIE constatent encore trop peu d'innovations. Pourtant, l'hydrogène est nécessaire pour l'industrie lourde, les transports longue distance, les bateaux et les avions. Dans la production d'engrais également, il n'existe guère d'autres alternatives propres aux combustibles fossiles, a déclaré le directeur de l'AIE Fatih Birol. Une lueur d'espoir est apparue dans la production d'acier, où le nombre de brevets déposés a récemment augmenté./rol/DP/mis