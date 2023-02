De fortes réticences à l'égard des robots en dehors de la production et de la logistique

KONSTANZ (dpa-AFX) - Les Allemands ont du mal à imaginer que les robots puissent prendre le relais des professionnels dans de nombreux domaines économiques et sociaux. Lors d'un sondage représentatif réalisé par l'institut de sondage Yougov pour le compte du spécialiste de la robotique Fruitcore Robotics de Constance, l'utilisation de robots dans le domaine de "l'école, du jardin d'enfants et de l'éducation" ainsi que dans la police ou l'armée s'est heurtée à de fortes réticences. Seuls 3,8 % des personnes interrogées pensent que les robots devraient être utilisés dans le secteur de l'éducation et 6,8 % dans celui de la sécurité intérieure et extérieure.

C'est dans le domaine de l'entreposage, de la logistique et du transport que l'utilisation des robots a été la mieux acceptée. Ici, près d'une personne interrogée sur deux (48,9%) serait d'accord pour que les emplois des professionnels soient pris en charge par des robots. Dans le secteur de la production, le taux d'approbation est encore de 39,2 %. Dans le secteur du commerce de détail et des supermarchés, seuls 22,5 % des personnes interrogées sont d'accord pour que les machines prennent en charge les tâches des travailleurs qualifiés. Dans le secteur de la construction et de l'artisanat, le taux d'approbation est également faible (21,3 %), bien que ce secteur soit également confronté à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et que les robots puissent désormais être utilisés de manière productive.

Plus les domaines thématiques s'éloignent des domaines d'application principaux de la robotique dans la production et la logistique, plus les personnes interrogées ont du mal à imaginer un rôle actif des robots. Dans le domaine des tâches ménagères, près d'une personne sur cinq (19,3 %) peut encore le faire. Pour la restauration, le taux d'approbation est de 16,3 %. Les tâches des fonctionnaires, des employés et des ouvriers de l'administration publique ne peuvent pas non plus, selon les personnes interrogées, être effectuées par un robot. Seuls 13,2 % des personnes en Allemagne seraient favorables à cette idée.

L'utilisation de robots dans le domaine du "support/service client" suscite également de grandes réserves, bien que dans la pratique, des robots textuels y soient déjà souvent utilisés ou aident les employés dans leur travail. Seuls 13% des personnes interrogées trouveraient acceptable que les robots y effectuent des tâches de professionnels. Les personnes interrogées préfèrent également avoir affaire à des humains dans les hôtels et autres établissements touristiques. Seuls 9,5 % des sondés sont favorables à l'utilisation de robots dans ce secteur.

Les bons taux d'approbation dans les secteurs de la production et de la logistique ne sont pas surprenants, explique Jens Riegger, directeur général (CEO) et cofondateur de Fruitcore Robotics. "Ce sont des domaines dans lesquels les robots sont déjà répandus aujourd'hui". Mais il existe aussi des modèles plus petits, moins chers et contrôlables avec un logiciel convivial, appelés "robots numériques". Ceux-ci conviendraient également à une utilisation au-delà des domaines classiques./chd/DP/zb