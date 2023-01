Étude : peu d'actions allemandes créent de la valeur pour les investisseurs

FRANCFORT/Cologne (dpa-AFX) - La majeure partie de la valeur créée pour les investisseurs sur le marché boursier allemand se concentre sur un très petit nombre de titres. Au cours des 20 dernières années, les plus-values, les dividendes et les rachats d'actions ont généré 1,7 billion d'euros de valeur, selon une nouvelle étude du Flossbach von Storch Research Institute, un groupe de réflexion du gestionnaire d'actifs du même nom basé à Cologne, qui gère environ 70 milliards d'euros d'actifs pour ses clients. Mais de nombreuses actions allemandes n'ont pas rapporté d'argent aux investisseurs depuis janvier 2003, alors que douze titres représentaient déjà la moitié de la valeur totale créée.

L'étude a analysé les quelque 1000 actions d'entreprises allemandes qui ont été négociées publiquement entre début 2003 et décembre 2022 sur les segments Prime Standard et General Standard de la Deutsche Börse. Les experts ont mesuré la création de valeur des actions par rapport au rendement des obligations allemandes à un mois, afin d'établir une comparaison avec des investissements très courts et sûrs - comme le fait de garder de l'argent sur un compte pendant les années de politique de taux bas. Les rendements des actions supérieurs à ceux de ces obligations fédérales ont été définis comme une création de valeur. L'étude a été lancée en janvier 2003, de sorte que le marché boursier a été analysé à partir d'un point bas après l'effondrement du nouveau marché.

Résultat : sur l'ensemble de la valeur créée, une bonne moitié (52%) provenait des dividendes. Les 41% restants proviennent des hausses de prix et 7% des rachats d'actions.

Si l'on classe les valeurs créées par toutes les actions, on obtient un total de 1,7 billion d'euros. Ce montant est déjà atteint avec les 118 premières actions, soit environ 12% des titres. Certaines actions situées derrière ont également créé de la valeur, mais leur contribution a été absorbée en solde par des entreprises génératrices de pertes. "Seules quelques grandes entreprises, généralement bien gérées et actives dans des secteurs attractifs, dominent le marché boursier allemand", explique Philipp Immenkötter, auteur de l'étude. "Elles sont cotées depuis longtemps et se sont développées au fil des ans".

Selon l'étude, les groupes du Dax Siemens, SAP, Allianz, Mercedes-Benz Group et Deutsche Telekom ont créé la plus grande valeur pour les investisseurs, avec plus de 75 milliards d'euros chacun. Suivaient BASF, BMW, VW (actions ordinaires), Munich Re et Deutsche Post. Presque toutes ces actions comptent également parmi les grands payeurs de dividendes du Dax. Parmi les plus gros destructeurs de valeur depuis 2003 figurent les titres de Commerzbank, du financier immobilier Hypo Real Estate Holding et de Deutsche Bank, qui arrive en dernière position (1013) avec près de 25 milliards d'euros de valeur détruite. Le prestataire de services de paiement en faillite Wirecard est arrivé en 938e position.

Toutefois, ce tableau est également lié à la période étudiée : Si l'analyse avait été menée avant l'effondrement du Neuer Markt, Deutsche Telekom, par exemple, aurait obtenu un moins bon résultat.

Pour les investisseurs, la faible performance de la plupart des titres signifie qu'il faut "faire preuve d'une grande prudence dans le choix des titres", écrit l'auteur Immenkötter. Seules 58% des actions allemandes, soit six sur dix, ont une valeur à long terme.

Il est bien connu que les investisseurs prennent des risques élevés avec des actions individuelles, même de grands groupes. Les experts conseillent donc de diversifier très largement les investissements boursiers, y compris à l'échelle mondiale, par exemple avec des fonds ou des fonds indiciels négociés en bourse (ETF) bon marché, qui se passent de gestionnaire de fonds. En effet, rares sont les investisseurs - particuliers ou professionnels - qui parviennent à trouver sur le long terme ceux qui font des bénéfices en bourse./als/DP/stk