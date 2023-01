L'économie allemande appelle à une coopération étroite avec l'Amérique latine

BERLIN/BRASÍLIA (dpa-AFX) - Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) se rendra samedi en Amérique du Sud, les milieux économiques allemands ont souligné l'importance de la région et ont appelé le gouvernement fédéral à renforcer sa coopération. "Des pays comme le Brésil, le Chili et l'Argentine sont prédestinés à l'extraction durable de matières premières et d'énergie, ainsi qu'à la diversification des chaînes d'approvisionnement et des débouchés", a déclaré Peter Adrian, président de la Chambre allemande de commerce et d'industrie (DIHK), à l'agence de presse allemande.

Selon lui, l'économie allemande peut s'appuyer sur des relations commerciales et d'investissement de longue date. Les entreprises allemandes sont actives au Brésil depuis de nombreuses décennies. On y trouve un certain nombre de noms connus : Mercedes-Benz, Volkswagen, Thyssenkrupp, Siemens, BASF, Bayer, MAN et bien d'autres, plus de 1000 au total. La métropole brésilienne de Sao Paulo, qui compte plusieurs millions d'habitants, est le plus grand pôle économique allemand en dehors de l'Allemagne. Cependant, pour rester compétitif, les accords de coopération sont indispensables, a déclaré Adrian.

"L'accord entre l'UE et le Mercosur, dont les négociations sont déjà terminées, devrait enfin être ratifié, tout comme les accords avec le Mexique et le Chili", a déclaré Adrian. Un accord commercial entre l'UE et la Confédération sud-américaine du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) créerait la plus grande zone de libre-échange au monde, avec environ 780 millions de personnes.

Cependant, sa mise en œuvre est au point mort. Siegfried Russwurm, chef de la Fédération de l'industrie allemande (BDI), a déclaré à la dpa : "L'accord de libre-échange offre la possibilité à l'économie de se diversifier davantage sur les marchés mondiaux afin de réduire les dépendances unilatérales".

Le chancelier Scholz s'est engagé à élargir les relations internationales de l'Allemagne dans le cadre du changement d'époque qui a suivi l'attaque russe contre l'Ukraine, afin d'éviter de nouvelles dépendances vis-à-vis de certains pays, comme autrefois vis-à-vis de la Russie et de son gaz. Lors de son voyage de quatre jours en Amérique du Sud, Scholz sera accompagné d'une délégation économique composée d'une douzaine de cadres et de représentants d'associations./mfa/mfi/DP/stw